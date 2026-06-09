Його історія поєднала військовий подвиг і розвиток кавової культури. Саме Юрія Кульчицького пов'язують із порятунком Відня під час османської облоги та відкриттям однієї з перших кав'ярень у місті, яка зробила цей напій популярним серед європейців.

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Хто такий Юрій Кульчицький?

Юрій Кульчицький народився близько 1640 року в селі Кульчиці поблизу Самбора на Львівщині. Він походив зі шляхетського роду та з юних років навчався мовам.

Згодом він переїхав до Відня, де займався торгівлею східними товарами. Однак найбільшу славу йому принесла не підприємницька діяльність, а події 1683 року під час облоги міста Османською імперією.

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Юрій Кульчинський / фото Вікіпедії

Як Юрій ризикнув життям, щоб урятувати Відень?

Коли Відень опинився в облозі, місто потребувало зв'язку із союзниками, які могли надати військову допомогу. Через знання османської мови та звичаїв саме Юрій Кульчицький погодився виконати небезпечну місію. Переодягнувшись османським купцем, він разом зі своїм супутником зміг пройти через табір ворога, доставити повідомлення союзникам і повернутися назад до міста.

Незабаром на допомогу Відню прибули війська польського короля Яна ІІ Собеського, які зняли облогу. За цей подвиг Кульчицького нагородили та відзначили при австрійському дворі.

Саме з ним пов'язують появу віденської кави

Після перемоги серед трофеїв, залишених османським військом, опинилися сотні мішків кавових зерен. За однією з найвідоміших версій, їх передали Юрію Кульчицькому. Він відкрив у Відні кав'ярню "Під синьою пляшкою" та почав пригощати містян кавою.

Спочатку напій готували за східною традицією: міцним і без цукру, однак місцевим такий смак не дуже подобався. Тоді Кульчицький почав експериментувати, додаючи молоко та цукор. Саме так, за легендою, з'явилася віденська кава, яка стала одним із символів міста.

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Цікаво: пам'ятник трьом козакам у Відні, на горі Леопольдсберг, став частиною міжнародного проєкту Talking Statues ("Статуї, що говорять"). Відтепер кожен охочий може відсканувати QR-код на монументі та почути історію козака Юрія Кульчицького – людини, яка допомогла врятувати австрійську столицю під час османської облоги 1683 року, а згодом відкрила одну з перших кав'ярень у Відні.



Пам'ятник трьом козакам у Відні / фото ГО Ukraine WOW

Історію Кульчицького можна послухати двома мовами. Англійською її озвучив британський актор Марк Стронг ("Кінгсмен", "Шерлок Голмс"), а українською – актор Роман Луцький ("Відблиск", "Антарктида").

Цікаві факти про Юрія Кульчицького

Знав одразу кілька мов

Кульчицький володів німецькою, угорською, сербською, румунською та османською мовами. Саме це дозволило йому працювати перекладачем і виконати небезпечну місію під час облоги Відня.

На його честь назвали вулицю у Відні

Пам'ять про Юрія Кульчицького зберігається не лише в Україні. У Відні є вулиця Kolschitzkygasse, названа на його честь, а також встановлено пам'ятник, де його зобразили з тацею та філіжанками кави. Це свідчить про те, що австрійці й сьогодні вшановують українця, якого пов'язують із розвитком місцевої кавової культури.

Відкрив одну з найвідоміших кав'ярень Відня

13 серпня 1684 року на вулиці Domgasse, 6 у Відні відкрилася кав'ярня "Під синьою пляшкою" – перша у Центральній Європі, розповідає Vogue. Її власником та ідейним натхненником став український козак Юрій Кульчицький.