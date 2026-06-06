Як Едуард Мане подякував замовнику картини за зайві 200 франків, розповідають на офіційному сайті музею Орсе в Парижі.

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За 200 франків Мане намалював одну спаржу

Ще у 1880 році банкір та меценат Шарль Ефруссі замовив в Едуарда Мане натюрморт "Пучок спаржі". Обидва чоловіки домовилися про ціну цієї картини у 800 франків. Але після того, як Ефруссі отримав картину, він був настільки задоволений, що надіслав художнику замість 800 франків аж 1 000 франків.



Перше полотно, яке написав Едуард Мане на замовлення / Фото Вікіпедія

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Мане, якого часто називали ще майстром елегантності та дотепності, відреагував на такий подарунок цікавим жестом. Художник написав ще одне невелике полотно із зображенням лише однієї спаржі та надіслав її замовнику із запискою: "У вашому пучку бракує однієї".

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З того часу саме ця картина стала популярною під назвою "Спаржа" (L'Asperge) і зберігається в паризькому Музеї Орсе. Крім того, це полотно фактично стало найдорожчою "рештою" в історії мистецтва.

Відоме полотно "Спарда" Мане / GrandPalaisRmn (музей д'Орсе), Ерве Левандовскі

Які історії ховаються за іншими відомими картинами?

Після сотні років від моменту створення відомого групового портрета "Белізар та діти родини Фрей", світ дізнався, що на картині була прихована темношкіра постать. Це був підліток на ім'я Белізар, який був слугою в родині Фрей у Новому Орлеані.

На момент створення картини близько 1837 року йому було приблизно 15 років, і він доглядав за дітьми заможного дому. Але потім постать за наказом сім'ї було стерто.

Лише у 2023 році, після того як картину придбав музей, її вдалося відреставрувати та повернути до первісного вигляду.