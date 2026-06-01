На якій картині було приховане зображення темношкірого хлопця і як вдалося про це дізнатися через десятиліття, йдеться на сайті The Metropolitan Museum of Art.

Що приховувала картина Жака Амана

Груповий портрет "Белізар та діти родини Фрей" було створено приблизно у 1837 році. На ньому зображені 3 дітей заможної родини Фрей із Нового Орлеана, США, та хлопець Белізар, який доглядав за ними.

Втім на межі 19 та 20 століть хтось із нащадків родини Фрей навмисно замалював постать Белізара, який був темношкірий, залишивши на полотні лише білих дітей. І лише завдяки реставраційним роботам та архівним дослідженням силует підлітка на картині вдалося відновити. Навіть встановили його особу.

Виявилося, що Белізар був поневоленим підлітком, який жив у родині Фрей у Луїзіані, пояснюють в Art History News. Йому було 15 років і він єдиний на картині дожив до дорослого віку.

Після того, як у 2023 році картину придбав The Metropolitan Museum of Art, там наголосили, що це один із найрідкісніших американських портретів поневоленої темношкірої людини, ім'я якої достеменно відоме.

У музеї також зазначили, що історія Белізара є прикладом того, як расові упередження впливали не лише на життя людей, а й на те, як їх зображували та пам'ятали в мистецтві.

Яку картину звинувачували у магії?

Український художник Архип Куїнджі у 1880 році представив публіці полотно "Місячна ніч на Дніпрі", яке вважав своїм найвидатнішим творінням. І для чого, щоб посилити враження від роботи, Куїнджі розмістив її у затемненій кімнаті та залишив лише кілька ламп, спрямованих на полотно.

На виставці люди шикувалися у довжелезні черги, аби побачити картину, адже їм здавалося, що місячне світло на картині справді сяє. Дехто навіть не міг повірити, що ефект створено лише за допомогою фарб.

Відтак успіх виставки породив чимало чуток. Річ у тім, що критики звинуватили Куїнджі в магії та ілюзіонізмі, а також припускали, що художник використовував особливі фарби чи прихований прожектор. Однак єдиний секрет картини полягав лише у роботі митця зі світлом та кольором.