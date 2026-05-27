Здається неймовірним, але навіть одна маленька помилка під час технічного обслуговування може ледь не призвести до катастрофи у небі. Саме так сталося з рейсом British Airways 5390, коли під час польоту на великій висоті у літака раптово вилетіло лобове скло кабіни пілотів.

Що сталося під час польоту?

10 червня 1990 року рейс British Airways 5390 виконував переліт із Бірмінгема до Малаги на літаку BAC One-Eleven 528FL, розповідає MiGFlug. Політ проходив спокійно, а пасажирам уже подавали сніданок. Однак на висоті приблизно 5,3 кілометрів сталося надзвичайне – ліве лобове скло кабіни раптово відірвалося від літака.

Момент, коли Тіма Ланкастера витягнуло з вікна / інстаграм 5.36am

Через різку декомпресію капітана Тіма Ланкастера буквально витягнуло назовні. Його тіло притиснуло до зовнішньої частини літака, а ноги застрягли всередині кабіни. Через сильний потік повітря пілот майже одразу знепритомнів. У той час другий пілот Аластер Атчісон швидко взяв керування на себе та почав аварійне зниження літака.



Пошкодження лобового скла / фото Sam.Chui.com

Тим часом бортпровідники та члени екіпажу тримали капітана за ноги, щоб його повністю не викинуло з літака. Увесь цей час літак летів зі швидкістю приблизно 593 кілометрів на годину, а потужний вітер буквально притискав пілота до корпусу судна. Попри критичну ситуацію, екіпажу вдалося посадити літак в аеропорту Саутгемптона. Жоден із пасажирів не постраждав. Сам капітан вижив, хоча отримав обмороження, сильний шок і численні травми.

Члени екіпажу рейсу BA5390 / фото Sam.Chui.com

Чому вилетіло лобове скло?

Розслідування показало, що проблема виникла через неправильні болти, якими закріпили лобове скло під час технічного обслуговування. За 27 годин до польоту технік замінив скло, однак використав болти неправильного розміру. З'ясувалося, що 84 із 90 кріплень були трохи замалими в діаметрі. На землі цього було достатньо, щоб утримувати конструкцію, але під тиском на великій висоті болти не витримали.

Порівняння гвинтів, що використовуються в лобовому склі / фото AAIB

Після аварії британські авіакомпанії змінили правила технічного обслуговування. Тепер критично важливі роботи мають перевіряти одразу двоє спеціалістів. Також у компаніях почали окремо зберігати деталі та ретельніше перевіряти специфікації кріплень. Цей випадок досі вважають одним із найвідоміших прикладів того, як професійність екіпажу та швидка реакція допомогли уникнути масштабної катастрофи.