Знаменитий японський швидкісний потяг Shinkansen, який відомий у світі як "потяг-куля", отримав незвичний дизайн завдяки звичайному птаху. Інженери використали форму дзьоба зимородка, щоб вирішити проблему сильного шуму під час руху потяга через тунелі, розповідає AskNature.

Як японський потяг створили за прикладом птаха?

Shinkansen вже багато років вважається одним із символів Японії. Ці потяги можуть розганятися до 240 – 320 кілометрів на годину та щороку перевозять мільйони пасажирів. Однак зі збільшенням швидкості інженери зіткнулися із серйозною проблемою.

Під час в'їзду Shinkansen у тунель перед потягом накопичувався потужний тиск повітря. Коли поїзд виїжджав назовні, це створювало дуже гучний звук, який називали "тунельним бумом". Через це мешканці будинків поблизу залізничних ліній регулярно скаржилися на шум.

Перед інженерами постало складне завдання: зробити потяг тихішим, але при цьому не зменшувати його швидкість і не збільшувати витрати електроенергії. Рішення знайшли у природі. Інженери помітили, що пташка зимородок може стрімко пірнати у воду за здобиччю майже без бризок. Усе завдяки особливій формі його довгого вузького дзьоба, який плавно розсікає повітря та воду.

Особливо цим зацікавився японський інженер Ейдзі Накацу, який захоплювався спостереженням за птахами. Саме він запропонував змінити форму передньої частини Shinkansen так, щоб вона нагадувала дзьоб зимородка. Після цього ніс потяга зробили довшим і більш обтічним.

Ейдзі Накацу / фото з платформи Tasable

Новий дизайн виявився дуже успішним. Після модернізації потяг став значно тихішим під час проходження тунелів, а проблема "тунельного буму" майже зникла. Крім цього, інженери помітили й інші переваги: