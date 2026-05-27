Знаменитый японский скоростной поезд Shinkansen, который известен в мире как "поезд-шар", получил необычный дизайн благодаря обычной птице. Инженеры использовали форму клюва зимородка, чтобы решить проблему сильного шума во время движения поезда через туннели, рассказывает AskNature.

Как японский поезд создали по примеру птицы?

Shinkansen уже много лет считается одним из символов Японии. Эти поезда могут разгоняться до 240 – 320 километров в час и ежегодно перевозят миллионы пассажиров. Однако с увеличением скорости инженеры столкнулись с серьезной проблемой.

При въезде Shinkansen в тоннель перед поездом накапливалось мощное давление воздуха. Когда поезд выезжал наружу, это создавало очень громкий звук, который называли "туннельным бумом". Из-за этого жители домов вблизи железнодорожных линий регулярно жаловались на шум.

Перед инженерами встала сложная задача: сделать поезд тише, но при этом не уменьшать его скорость и не увеличивать расход электроэнергии. Решение нашли в природе. Инженеры заметили, что птичка зимородок может стремительно нырять в воду за добычей почти без брызг. Все благодаря особой форме его длинного узкого клюва, который плавно рассекает воздух и воду.

Особенно этим заинтересовался японский инженер Эйдзи Накацу, который увлекался наблюдением за птицами. Именно он предложил изменить форму передней части Shinkansen так, чтобы она напоминала клюв зимородка. После этого нос поезда сделали длиннее и более обтекаемым.

Эйдзи Накацу / фото с платформы Tasable

Новый дизайн оказался очень успешным. После модернизации поезд стал значительно тише во время прохождения туннелей, а проблема "туннельного бума" почти исчезла. Кроме этого, инженеры заметили и другие преимущества: