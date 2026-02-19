Результаты их исследования опубликовали в журнале American Chemical Society.

Как ученые предлагают бороться с микропластиком?

Ученые разработали новую разновидность пластика на основе растительной целлюлозы – самого распространенного органического соединения на планете. Материал обладает необходимой прочностью, гибкостью, а также может быстро разлагаться в окружающей среде.

По своим характеристикам он подобен обычному пластику, однако один из двух его полимеров является производным биоразлагаемой древесной целлюлозы – карбоксиметилцеллюлозы.

Ученые разработали пластик на основе растительной целлюлозы / Фото Unsplash

Ученым понадобилось время, чтобы подобрать второй полимер, совместимый с целлюлозой. В конце концов им удалось найти подходящий компонент.

Сначала полученный материал хорошо разлагался, но оказался слишком хрупким из-за добавления целлюлозы. Он был прозрачным и бесцветным, однако чрезвычайно твердым, как стекло.

Чтобы устранить этот недостаток, команда начала искать молекулу, которая сделала бы пластик более гибким без потери прочности.

В ходе экспериментов выяснилось, что решением может стать органическая соль – хлорид холина. Добавление этой разрешенной пищевой добавки придало материалу необходимую гибкость.

Как работает изобретение японских ученых: смотрите видео

Более того, изменяя концентрацию хлорида холина, можно регулировать эластичность пластика, что позволяет растянуть его до 130% от первоначальной длины.

Новый материал, созданный на основе целлюлозы, получил название CMCSP. По прочности он не уступает пластику на нефтяной основе, а его механические свойства можно регулировать в зависимости от потребностей без ущерба для других характеристик.

Почему микропластик является проблемой для человечества?

Как пишет UNEP, микропластик – любые пластиковые частицы размером от 1 нанометра до 5 миллиметров. Его уже обнаруживают в воде, почвах и даже воздухе.

По оценкам исследователей, только в 2020 году в окружающую среду попало около 2,7 миллиона тонн микропластика, а к 2040 году этот объем может вырасти вдвое.

Частицы микропластика способны проникать в организм человека через пищу и воздух. В то же время до сих пор нет окончательного подтверждения, может ли нанопластик размером менее 1 микрометра проходить даже сквозь кожу, хотя некоторые исследования предполагают такую возможность.

Микропластик является глобальной проблемой / Фото Unsplash

Согласно исследованию 2019 года, взрослый человек потенциально может потреблять от 39 000 до 52 000 частиц микропластика в год. Следы микропластика уже находили в различных частях человеческого тела, в частности в стенках артерий.

Микропластик также может тормозить рост фитопланктона, который является основой многих водных пищевых цепей. Другие исследования показывают, что он способен снижать плодородие почв и негативно влиять на урожайность.

Кроме того, есть данные, что частицы микропластика ускоряют таяние снега и льда, в частности в Арктике, уменьшая способность планеты отражать солнечный свет и усиливая глобальное потепление.

Как еще можно бороться с пластиком?