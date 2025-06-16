Южнокорейские ученые совершили прорыв в переработке пластиковых отходов, разработав технологию, позволяющую превращать обычные пластиковые бутылки в водородное топливо с помощью солнечного света. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на IBS.

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Как это работает

Команда из Института фундаментальных наук и Сеульского национального университета создала фотокаталитическую систему, которая не только утилизирует пластик, но и одновременно производит чистый водород – перспективный источник энергии будущего.

Процесс основывается на разложении пластика на компоненты, в частности этиленгликоль и терефталевую кислоту, которые затем подвергаются фотохимической реакции.



Ученые создали уникальную разработку / Фото Pexels

Особенность разработки заключается в использовании катализатора, размещенного на полимерной сетке на границе воздуха и воды. Это решение позволяет избежать традиционных технических проблем, таких как потеря катализатора или обратные реакции, уменьшающие эффективность.

Система уже прошла испытания в открытой среде: исследователи установили установку площадью 1 м², которая стабильно функционировала более двух месяцев, включая использование морской и обычной водопроводной воды. Такой подход демонстрирует практичность и потенциал масштабирования этой технологии.

Ранее ученые разработали экологический метод разложения ПЭТ-пластика, использующий влагу из воздуха вместо токсичных химикатов и высоких температур.

