Чому афроамериканці одними із перших вшановували військових в День пам'яті і як про це дізналися лише наприкінці 1990-х років, пояснюють у Time.

Хто насправді провів один із перших Днів пам'яті у США?

Після завершення Громадянської війни у США саме звільнені з рабства афроамериканці стали одними з перших, хто організував масштабне вшанування загиблих солдатів Союзу.

Нагадуємо! Під час Громадянської війни в США могло загинути понад 600 тисяч солдатів, і приблизно дві третини з яких – від різних хвороб.

Річ у тім, що ще раніше дослідники простежили найдавнішу щорічну дату вшанування пам'яті жінок, які покладали квіти на могили солдатів у місті Колумбус, штат Міссісіпі, де знаходилися госпіталі часів Громадянської війни, у квітні 1866 року.

Лауреат Пулітцерівської премії Девід Блайт намагався підвищити обізнаність про звільнених рабів, які прикрашали могили солдатів ще раніше за події в Колумбусі.

Відтак згідно з книгою Блайта 2001 року "Раса та возз'єднання: Громадянська війна в американській пам'яті", 1 травня 1865 року в Чарльстоні, штат Південна Кароліна, на колишньому іподромі плантаторів "Вашингтонський жокей-клуб", де конфедерати утримували полонених солдатів Союзу протягом останнього року війни, відбулося вшанування пам'яті, організоване звільненими рабами та деякими білими місіонерами.

Тоді щонайменше 257 в'язнів загинули, а чимало з них – від хвороб. Вони були поховані в безіменних могилах, а тому чорношкірі жителі Чарльстона вирішили влаштувати їм належне поховання.

Тобто святкування Дня пам'яті в Чарльстоні було організоване щонайменше за рік до інших міст США та на три роки до першого загальнонаціонального святкування.

Парад із тисяч афроамериканців довго залишався забутим

За даними газет New York Tribune та Charleston Courier, пишуть на History, у заході взяли участь близько 10 тисяч звільнених афроамериканців.

А 3 тисячі темношкірих школярів несли квіти та співали "John Brown's Body". Крім того, на церемонії були присутні військові знаменитого 54-го Массачусетського полку.

Історію цієї події вдалося відновити лише наприкінці 1990-х років. Девід Блайт, який знайшов у архіві Гарварду рукопис ветерана Союзу та згадки про марш на іподром, наголосив, що важливо не лише те, що це могло бути одним із перших святкувань Дня пам'яті у США, а й те, що його організували колишні раби у місті, де фактично почалася Громадянська війна.

Цілком логічно, чому ця історія була майже забута. Вона не вписувалася у версію подій, яку після війни просували білі мешканці Півдня.

