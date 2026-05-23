Хто така Теодозія Бриж в українській історії скульптури і чому її твори були незвичайними, розповідають у Львівській національній галереї мистецтв імені Б.Г. Возницького.

Як починала свій шлях Теодозію Бриж і чому її ув'язнили в юному віці?

Теодозія Марківна Бриж народилася у селі Бережниця, Сарненського повіту у 1929 році. Спочатку освіту мисткиня отримала в місцевій школі, а потім навчалася в Сарненській гімназії. А у 1954 році Бриж закінчила Львівський інститут прикладного та декоративного мистецтва.

Ще перед навчанням у гімназії Теодозію та її матір було виказано та відправлено під арешт. Річ у тім, що батько мисткині співпрацював із УПА, за що потім був висланий на Сибір, а Бриж ще з юних років була зв'язковою.

Зауважте! У Сарненській тюрмі, де Теодозія та її матір відбували покарання, лютував тиф. Тому знесилених в'язнів, захворіли, возами вивозили в ліс й кидали до ями. Через те, що мисткиня та її матір були настільки слабкими, що нагадували мерців, їх вивезли разом із небіжчиками. Однак чоловік, який у той час проходив повз, побачив, що ще живих матір та дівчинку й допоміг вибратися з лісу.

В університеті Теодозія показувала неабиякий хист до мистецтва. Її випускною роботою став проєкт пам'ятника Данилу Галицькому (на сьогодні зберігається в місцевому історичному музеї), яку комісія високо оцінила.

Після закінчення навчання мисткиня продовжила працювати, зокрема у 1960-ті роки її майстерню називали центром богемної тусовки. Цікаво, що друзі називали Теодозію Бриж цікавим іменем – Фана.

Скульптури Бриж змушували задуматися

Теодозію Бриж вважають однією з найяскравіших зірок покоління шістдесятників, адже її майстерня стала потужним центром дисидентського руху, який відвідували Ліна Костенко, Іван Драч, Алла Горська та Богдан Ступка.

За своє життя вона створила понад 200 скульптур та понад 30 пам'ятників. У Львівській національній галереї мистецтв пишуть, що Бриж вивершила власну художню мову, в якій форма є еманацією задуму, філософських роздумів і почуттів. Саме ця незвична пластика зробила її твори впізнаваними далеко за межами Львова.

Особливо незвичними вважають її пластичні серії "Двоє", барельєфи "Ікар", "Всевидяче око" та образи пророків Ісайї й Єремії. У цих роботах мистецтвознавці вбачають "виникнення Космосу із Хаосу" та "енергію культурогенезу".

Крім того, серед наймістичніших робіт Теодозія Бриж є скульптури "Русалка" та "Перелесник", створені у 1960-х роках. Обидві роботи виконані з гіпсу у техніці ліплення й тонування та натхненні слов'янською міфологією.

"Русалка" – одна з найбільш пластичних і водночас тривожних робіт мисткині. Скульптура висотою понад метр виглядає не як казковий персонаж, а радше як уособлення стихії та жіночої сили.

Якою була "Русалка" Теодозії Бриж / Фото Львівської національної академії мистецтв

Не менш експресивним є "Перелесник" – персонаж української демонології, якого в народних віруваннях вважали духом вогню та спокуси. У трактуванні Бриж образ набуває майже космічного характеру.



Вигляд скульптури "Перелесник" / Фото Львівської національної галереї мистецтв

Хто ще з українців був видатним скульптором?

Крім Теодозії Бриж варто згадати мистецьке минуле Іван Кавалерідзе, який був одним із найуніверсальніших митців України, адже попри творіння в скульптурі, він поєднував роботу в кінематографі та драматургії. Його називали "українським Мікеланджело" через масштабність робіт і вміння створювати виразні образи історичних постатей.

Митець створив низку відомих пам'ятників, які й сьогодні можна побачити в українських містах. Саме завдяки роботам Кавалерідзе багато хто уявляє, як міг виглядати Григорій Сковорода, адже його скульптурні образи стали фактично канонічними.

Попри свій талант і визнання, Кавалерідзе працював у складні часи радянської цензури, яка часто обмежувала митців. І сама Кавалерідзе створив пам'ятник Артему у Святогірську, який був присвячений радянському партійному діячу Федору Сергєєву.

В межах декомунізації назву перейменували на "Пам'ятник авторства видатного скульптора Івана Петровича Кавалерідзе".