Ким був Іван Кавалерідзе та в чому його феноменальність, йдеться на сайті Українського інституту національної пам'яті.

Читайте також Фантастика, що стала правдою: як Річард Фейнман знав про технології майбутнього ще у 1959 році

Які відомі факти із життя Івана Кавалерідзе?

Іван Кавалерідзе походив з хутора Ладанське, що на Сумщині. Його родина була нащадками грузинського князівського роду. Ще в дитячі роки талант до скульптури побачив його дядько, Сергій Мазаракі, який був археологом та художником. Саме завдяки йому Іван зміг навчатися в Київському художньому училищі.

Згодом Кавалерідзе здобував освіту в Санкт-Петербурзі та навіть в Парижі, де він стажувався в майстерні скульптора єврейсько-литовського походження Наума Аронсона, хоч і недовго.

Як розповіла Олександра Савенок, головна науковиця Музею-майстерні Івана Кавалерідзе, для УП. Культура, за своє життя Кавалерідзе створив близько 20 пам'ятників в різних містах України. Втім не усі вони подобалися тодішній радянській владі, а деякі з них доводилося створювати митцю для того, щоб догодити.

Зокрема таким став пам'ятник Артему, який був встановлений на Лисій горі біля міста Святогірськ, Донеччина. Він був споруджений на честь Федора Сергєєва (Артема), більшовика та радянського партійного діяча.

Крім того, на сторінці Культурно-мистецького центру НаУКМА розповідається, що Кавалерідзе створив перший в Україні пам'ятник Сковороді з бетону, перший фільм про його молоді роки, перший (і наразі єдиний) бронзовий пам'ятник мандрівному філософу в Києві.



Як виглядає пам'ятник Артему

До речі! Це найвищий у Європі об'єкт у стилі кубізму і водночас найважча бетонна скульптура у світі (понад 800 тонн).

Чому Кавалерідзе був багатогранною особистістю?

Попри скульптуру, Іван Кавалерідзе був ще й режисером. Відтак у 20 – 30-ті роки він працював на Одеській кінофабриці, а потім на Київській кіностудії художніх фільмів.

Він створював фільми у монохромі, а також віддав перевагу павільйонним зйомкам. Все через те, що вони давали можливість експериментувати зі світлом, декораціями, тінню.

Загалом Кавалерідзе був відомий завдяки історично-революційним драмам. Крім того, саме він став одним із засновником українського історичного кіно. До найвідоміших його робіт входили "Запорожець за Дунаєм" (1937 рік), "Коліївщина" (1933 рік), "Прометей" (1935 рік), "Повія" (1961 рік), "Злива" (1928 рік), "Перекоп" (1930 рік) тощо.

Зауважте! Івана Кавалерідзе часто називають "українським Мікеланджело", адже він був багатогранною особистістю. Масштаби його таланту вражали, як і його творча спадщина.

Відомий українець, що відкрив X-промені