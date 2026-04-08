Мало хто знає, що один із батьків рентгенівської науки був українець. Іван Пулюй, фізик і електротехнік з Гримайлова на Тернопіллі, стояв біля витоків Х-променів ще задовго до Вільгельма Рентгена, розповідає Буковинський державний медичний університет.

Хто такий Іван Пулюй?

Народившись у 1845 році, він навчався у Віденському університеті, де спершу здобув богословську освіту, а потім присвятив життя фізиці. Працював у Страсбурзі та Відні, знайомився з Ніколою Теслою, освоював ремесло склодувів для виготовлення наукових трубок і створив унікальну "лампу Пулюя" – пристрій, здатний випромінювати невидиме світло, яке ми сьогодні називаємо рентгенівським.



Іван Пулюй / фото Вікіпедії

Як він винайшов Х-промені?

Експериментуючи з катодними променями, Пулюй виявив, що вони можуть створювати невидиме випромінювання, здатне проникати крізь матеріали. Він виготовив високоякісні світлини людських кісток і внутрішніх органів, доводячи потенціал нових променів для медицини.



Один з перших рентгенівських знімків / фото Вікіпедії

Чому відкриття приписали Рентгену?

Хоч Іван Пулюй задокументував свої результати ще у 1880 – 1882 роках і опублікував їх у "Віснику Віденської академії наук", публікації залишилися малопомітними для європейської спільноти. Коли Вільгельм Рентген у 1895 році повторив експерименти, весь світ почув про Х-промені через нього.

Імперія не говорила про національних героїв, тим паче тих, хто став генератором прогресу людства,

– каже правнучка винахідника Сабіне Пулюй.



Сабіне та Андрій Пулюї, правнуки Івана Пулюя / фото Лесі Івасюк

За її словами, навіть сьогодні світ часто зводить до мінімуму внесок Пулюя і подає його відкриття без українського контексту. Наукова кар'єра Пулюя розгорталася в умовах, коли Україна не мала державної суб'єктності, і українці не могли захистити власні досягнення. Письменник Роман Іваничук у романі "Шрами на скалі" описує це так:

Продукт нашої мислі присвоює собі сильний світу цього… Грабіжники силою й обманом забирають наше золото і заявляють, що воно їхнє.

Пулюй, попри свій внесок у фізику та медицину, залишився майже невідомим в Україні та світі. На відміну від Рентгена, Пулюй відразу зрозумів практичне значення променів для хірургії та діагностики. Його світлини показували патології кісток і внутрішніх органів, а якість зображень була настільки високою, що їх використовували європейські наукові журнали.

Що ще винайшов Іван Пулюй?

Іван Пулюй не лише створив основу для Х-променів, а й винайшов дистанційний телетермометр, телефонні апарати, керував електростанціями та впроваджував трамвай у Празі. Помер у 1918 році, залишивши світлу пам'ять про себе як науковця та патріота. Хоч його ім'я часто залишалося в тіні, сьогодні X-промені рятують мільйони життів людей.

