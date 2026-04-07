За що українська церква канонізувала гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і що означає його прізвище Сагайдачний, розповідає Православна Церква України.

Як гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного канонізували?

Про Петра Конашевича-Сагайдачного доволі мало відомо з юних років, але він ймовірно народився у проміжку між 1 577 – 1578 років поблизу Самбора, що на Львівщині. А його батько міг бути дрібним православним шляхтичем.

Петро навчався вдома, але потім вступив до Острозької академії та Львівської братської школи. І вже наприкінці XVI століття він подався на Запоріжжя. Там він не забарився й отримав авторитет серед козаків, що привело його до гетьманування.

Зараз ПЦУ щороку вшановує пам'ять відомого українського гетьмана, який славився успішними походами Запорізького козацького війська проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства.

Цікаво! Саме Конашевич з 20-тисячним військом козаків у 1618 році дійшов до Москви та взяв її в облогу.

Але за життя ця історична постать відзначилася не лише майстерністю, але й тим, що захищала православну віру, підтримувала братські школи, церкви та госпіталі.

Відтак все своє майно гетьман заповів на благодійність, зокрема 1 500 золотих він передав Київській та Львівській братським школам.

За його сприяння уряд Речі Посполитої визнав право українців на вільний вибір віросповідання.

А ще Конашевич допомагав відродженню Київської митрополії, зустрічав Єрусалимського патріарха Феофана III та супроводжував його під час висвячення українських єпископів. А той про нього писав: "Справа була б неможливою без підтримки пана й гетьмана Петра Сагайдачного… Ця людина є щирий сповідник православної віри, за яку віддав своє життя".

Чому Сагайдачний і до чого тут стріли та лук?

Справжнє прізвище гетьмана – Конашевич, а Сагайдачний – це радше прізвисько, яке він отримав від запорізьких козаків через свою вправність. Річ у тім, що він був добрим лучником, який був озброєним сагайдаком (це лук зі шкіряним футляром для стріл).

Портрет Петра Конашевича-Сагайдачного з книги "Вірші на жалісний погреб шляхетного рицаря Петра Конашевича-Сагайдачного"

Крім того, у розділі "Історія України" на порталі Електронної бібліотеки історичних книг підтверджується, що Сагайдачним Петра Конашевича назвали за винятково майстерну стрільбу з лука. А на єдиному його портреті, що виконаний сучасником, він зображений із сагайдаком за спиною.

Одна із найвідоміших битв Конашевича-Сагайдачного

У 1621 році козаки погодилися виступити з поляками у битві проти Туреччини, але за умови, що польський уряд визнає права козаків, розширить реєстр козацтва, дозволить дотримуватися релігійної рівноправності та підтримувати відновлення церковної ієрархії.

Таким чином військо козаків у понад 40 тисяч осіб вирушило допомогти 35-тисячній польській армії на березі Дністра під Хотинською фортецею у битві з 250-тисячною турецько-татарською навалою.

Коли козацьке військо рушило від Могилева-Подільського до Хотина Петра Конашевича-Сагайдачного якраз обрали гетьманом. І під його керівництвом було відбито 9 штурмів та здійснено серію нічних атак.

Козаки діяли в цій битві наступально, а тому основний тягар в цій війні ліг на них. Через це більшість турецьких атак було спрямовано саме проти козаків.

5 тижнів тривала битва, у якій вирішальну роль відіграли козаки. В кінцевому результаті вона закінчилася поразкою турецько-татарських сил.

