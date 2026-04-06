Про те, яке українське місто мало не отримало назву Верхньолєнінськ, розповідає у своєму відео на YouTube український історик і глава Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Як хотіли перейменувати Миколаїв?

У 1924 році, після смерті Володимира Леніна, радянська влада мало не перейменувала Миколаїв на його честь.

За їх задумом, Миколаїв мав бути перейменований на "Верхньолєнінськ". Ба більше, ця назва навіть з'являлася на окремих картах того часу.

Миколаїв на початку XX століття

Водночас незрозумілим виглядав сам принцип назви. Як зазначає Алфьоров, досить дивно виглядає префікс "Верхньо-" для міста, розташованого на півдні країни.

У підсумку від перейменування вирішили відмовитися, і Миколаїв зберіг свою історичну назву.

"Певно, в головах українських комуністів (стало – 24 Канал) якогось здорового розуму, що вони цю ідею викреслили", – припускає історик.

Як Миколаїв отримав свою назву?

Як зазначає видання "Трибун", історія Миколаєва почалася значно раніше, ніж його офіційне заснування. Археологи довели, що люди мешкали на цих землях ще в період палеоліту.

Де розташований Миколаїв

Втім, справжній розвиток території розпочався наприкінці XVIII століття, коли князь Григорій Потьомкін вирішив створити тут суднобудівну верф.

27 серпня 1789 року за його наказом Михайло Фалєєв заклав першу споруду на місці злиття річок Інгул та Південний Буг. Спершу поселення мало назву Фалєєвськ, однак уже в 1790 році його перейменували на Миколаїв – на честь святого Миколая, якого вважають покровителем моряків.

