І серед рекордсменів – один з обласних центрів України, а саме місто Кропивницький. Як змінювалися його назви – розповість 24 Канал з посиланням на "Главред".

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Як змінювалися назви Кропивницького?

Історія міста Кропивницький розпочалася з фортеці святої Єлисавети, яку почали будувати для захисту Нової Сербії – поселення етнічних сербів. Спершу поселення отримало назву від фортеці – Єлисавет, пізніше вона видозмінилася на Єлисаветград. Ця назва була закріплена за містом до 1924 року.

Під час радянської окупації спершу більшовики перейменували місто на честь комуніста Григорія Зінов'єва – Зінов'євськ. Однак після того, як Зінов'єва у 1930-х розстріляли, місто знову перейменували. Цього разу на честь іншого більшовика – Сергєя Кірова, одного з організаторів Голодомору. З 1934 по 1939 роки місто так і називали – Кірове. Після чого назву змінили на Кіровоград.

Як відбувалося перейменування Кропивницького: дивіться відео

14 липня 2016 року в межах декомунізації Кіровоград перейменували. Серед 7 варіантів обрали саме Кропивницький – на честь Марка Кропивницького, який тривалий час жив і працював у місті.

Цікаво, що під декомунізацію свого часу потрапили два обласні центри України. Крім Кропивницького нову назву отримало й місто Дніпро, що до 2016 року мало назву Дніпропетровськ.