И среди рекордсменов – один из областных центров Украины, а именно город Кропивницкий. Как менялись его названия – расскажет 24 Канал со ссылкой на "Главред".

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Как менялись названия Кропивницкого?

История города Кропивницкий началась с крепости святой Елисаветы, которую начали строить для защиты Новой Сербии – поселения этнических сербов. Сначала поселение получило название от крепости – Елисавет, позже оно видоизменилось на Елисаветград. Это название было закреплено за городом до 1924 года.

Во время советской оккупации сначала большевики переименовали город в честь коммуниста Григория Зиновьева – Зиновьевск. Однако после того, как Зиновьева в 1930-х расстреляли, город снова переименовали. На этот раз в честь другого большевика – Сергея Кирова, одного из организаторов Голодомора. С 1934 по 1939 годы город так и называли – Кирово. После чего название изменили на Кировоград.

Как происходило переименование Кропивницкого: смотрите видео

14 июля 2016 года в рамках декоммунизации Кировоград переименовали. Среди 7 вариантов выбрали именно Кропивницкий – в честь Марка Кропивницкого, который долгое время жил и работал в городе.

Интересно, что под декоммунизацию в свое время попали два областных центра Украины. Кроме Кропивницкого новое название получил и город Днепр, что до 2016 года назывался Днепропетровск.