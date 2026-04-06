О том, какой украинский город чуть не получил название Верхнеленинск, рассказывает в своем видео на YouTube украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Смотрите также Не Львов и не Киев: какой украинский город первым получил магдебургское право

Как хотели переименовать Николаев?

В 1924 году, после смерти Владимира Ленина, советская власть чуть не переименовала Николаев в его честь.

По их замыслу, Николаев должен был быть переименован в "Верхнеленинск". Более того, это название даже появлялось на отдельных картах того времени.

Николаев в начале XX века

В то же время непонятным выглядел сам принцип названия. Как отмечает Алферов, довольно странно выглядит префикс "Верхне-" для города, расположенного на юге страны.

В итоге от переименования решили отказаться, и Николаев сохранил свое историческое название.

"Вероятно, в головах украинских коммунистов (стало – 24 Канал) какого-то здравого ума, что они эту идею вычеркнули", – предполагает историк.

Как Николаев получил свое название?

Как отмечает издание "Трибун", история Николаева началась значительно раньше, чем его официальное основание. Археологи доказали, что люди обитали на этих землях еще в период палеолита.

Где расположен Николаев

Впрочем, настоящее развитие территории началось в конце XVIII века, когда князь Григорий Потемкин решил создать здесь судостроительную верфь.

27 августа 1789 года по его приказу Михаил Фалеев заложил первое сооружение на месте слияния рек Ингул и Южный Буг. Сначала поселение называлось Фалеевск, однако уже в 1790 году его переименовали в Николаев – в честь святого Николая, которого считают покровителем моряков.

Какой город в Украине чаще всего переименовывали?