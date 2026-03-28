Первый город, получивший магдебургское право в нашей стране, сейчас совсем небольшой и малоизвестный. Об этом пишет studies.

Какой город первым получил магдебургское право в Украине?

Считается, что первыми магдебургское право получили несколько городов Украины, однако раньше всех это сделал город Сянок в 1399 году. Вторым после него был Львов – в 1456 году.

Что известно об этом городе сейчас? Сянок или Сяник существует до сих пор, однако сейчас он входит в состав Польши, пишет "Украина Инкогнита". В давние времена он считался столицей Лемковщины. Происхождение названия тоже вполне понятно – от реки Сян. Украинцы давно перестали составлять большинство населения этого города. Например, в 1880 году их здесь было 18%, в 1900-м – 13,5%, а в 1939-м – 11,5%

Среди других городов, которые быстро получили магдебургское право были также Каменец Подольский – в 1374 и Луцк – 1432. Киев же получил право на самоуправление только в 1494 году.



Магдебургское право / Фото "Локальной истории"

Как это работало?

магдебургское право означало, что ремесленники и купцы имели автономию от власти воеводы, что позволяло им создать собственную администрацию – магистрат. Эта структура управления состояла из двух отдельных коллегий: одна отвечала за внешние дела и экономику города, а другая – за судебные дела.

