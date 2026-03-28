О самых распространенных исторических мифах, в которые до сих пор верит большинство людей, пишет HistorySnob.
Античные статуи были белыми
Современный вид греческих и римских скульптур может создавать впечатление, что они всегда были белого цвета. Однако на самом деле античные художники разрисовывали свои работы яркими красками.
Статуя римского императора Октавиана Августа / Фото Wikipedia
Однако уже в эпоху Возрождения художники, которые их реконструировали, предпочитали простой белый цвет.
В Средневековье люди не мылись
Распространенное мнение о том, что люди в средневековье не купались, не соответствует действительности. На самом деле они заботились о гигиене и посещали бани. Более того, от людей ожидали, что они придут чистыми в церковь в воскресенье.
Яблоко упало Ньютону на голову
Открытие закона гравитации часто связывают с легендой о яблоке, упавшем Исааку Ньютону на голову. На самом деле плод просто упал рядом в саду его семьи и подтолкнул ученого к размышлениям.
Исаак Ньютон / Портрет Годфри Кнеллера
Ван Гог отрезал себе ухо
История с ухом Ван Гога со временем обросла драматическими подробностями. На самом деле художник не отрезал все ухо, а только его часть. Хотя этот поступок и без того довольно шокирующим, популярная версия значительно его преувеличивает.
Иван Сирко был непобедимым
Как пишет журналист и исследователь истории Юрий Рудницкий, несмотря на репутацию успешного полководца, Иван Сирко не всегда выходил победителем из битв. В диариуше смоленского подкомория Яна Антония Храповицкого говорится, что в 1660 году его отряд потерпел поражение от татар.
"Запорожцы" / Картина Ильи Репина
Кроме того, как сообщает в своем диариуше шляхтич Ян Дробыш-Тушинский, в 1664 году запорожцы Сирко, донские казаки и калмыки были разгромлены войском полковника Себастьяна Маховского "под Сарадзиным Лесом за Чечельником".
А Веспасиан Коховский в работе "История господства Яна Казимира" вспоминает, как во время осады Городища в 1664 году казаки Сирко понесли значительные потери, потеряли хоругви, а сам атаман едва избежал плена.
Правда ли, что Наполеон был низким?
Слухи о низком росте Наполеона Бонапарта появились еще при его жизни, в частности из-за британской пропаганды во время войн. Его намеренно изображали карикатурно низким.
В XX веке даже возник так называемый "комплекс Наполеона", связанный с невысокими мужчинами. На самом деле рост императора составлял примерно 170 сантиметров.
Путаница возникла из-за разницы между французской и английской системами измерения. Более того, для своего времени Наполеон был даже немного выше среднестатистического француза.