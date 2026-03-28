О самых распространенных исторических мифах, в которые до сих пор верит большинство людей, пишет HistorySnob.

Античные статуи были белыми

Современный вид греческих и римских скульптур может создавать впечатление, что они всегда были белого цвета. Однако на самом деле античные художники разрисовывали свои работы яркими красками.

Статуя римского императора Октавиана Августа

Статуя римского императора Октавиана Августа / Фото Wikipedia

Однако уже в эпоху Возрождения художники, которые их реконструировали, предпочитали простой белый цвет.

В Средневековье люди не мылись

Распространенное мнение о том, что люди в средневековье не купались, не соответствует действительности. На самом деле они заботились о гигиене и посещали бани. Более того, от людей ожидали, что они придут чистыми в церковь в воскресенье.

Яблоко упало Ньютону на голову

Открытие закона гравитации часто связывают с легендой о яблоке, упавшем Исааку Ньютону на голову. На самом деле плод просто упал рядом в саду его семьи и подтолкнул ученого к размышлениям.

Портрет Исаака Ньютона

Исаак Ньютон / Портрет Годфри Кнеллера

Ван Гог отрезал себе ухо

История с ухом Ван Гога со временем обросла драматическими подробностями. На самом деле художник не отрезал все ухо, а только его часть. Хотя этот поступок и без того довольно шокирующим, популярная версия значительно его преувеличивает.

Иван Сирко был непобедимым

Как пишет журналист и исследователь истории Юрий Рудницкий, несмотря на репутацию успешного полководца, Иван Сирко не всегда выходил победителем из битв. В диариуше смоленского подкомория Яна Антония Храповицкого говорится, что в 1660 году его отряд потерпел поражение от татар.

Картина Запорожцы пишут письмо турецкому султану

"Запорожцы" / Картина Ильи Репина

Кроме того, как сообщает в своем диариуше шляхтич Ян Дробыш-Тушинский, в 1664 году запорожцы Сирко, донские казаки и калмыки были разгромлены войском полковника Себастьяна Маховского "под Сарадзиным Лесом за Чечельником".

А Веспасиан Коховский в работе "История господства Яна Казимира" вспоминает, как во время осады Городища в 1664 году казаки Сирко понесли значительные потери, потеряли хоругви, а сам атаман едва избежал плена.

Правда ли, что Наполеон был низким?

  • Слухи о низком росте Наполеона Бонапарта появились еще при его жизни, в частности из-за британской пропаганды во время войн. Его намеренно изображали карикатурно низким.

  • В XX веке даже возник так называемый "комплекс Наполеона", связанный с невысокими мужчинами. На самом деле рост императора составлял примерно 170 сантиметров.

  • Путаница возникла из-за разницы между французской и английской системами измерения. Более того, для своего времени Наполеон был даже немного выше среднестатистического француза.