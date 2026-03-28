Про найпоширеніші історичні міфи, у які досі вірить більшість людей, пише HistorySnob.

Античні статуї були білими

Сучасний вигляд грецьких і римських скульптур може створювати враження, що вони завжди були білого кольору. Проте насправді античні митці розмальовували свої роботи яскравими фарбами.

Cтатуя римського імператора Октавіана Августа / Фото Wikipedia

Однак уже в епоху Відродження художники, які їх реконструювали, надавали перевагу простому білому кольору.

У Середньовіччі люди не милися

Поширена думка про те, що люди у середньовіччі не купалися, не відповідає дійсності. Насправді вони дбали про гігієну та відвідували лазні. Ба більше, від людей очікували, що вони прийдуть чистими до церкви у неділю.

Яблуко впало Ньютону на голову

Відкриття закону гравітації часто пов'язують із легендою про яблуко, що впало Ісааку Ньютону на голову. Насправді ж плід просто впав поруч у саду його родини й підштовхнув ученого до роздумів.

Ісаак Ньютон / Портрет Годфрі Кнеллера

Ван Гог відрізав собі вухо

Історія з вухом Ван Гога з часом обросла драматичними подробицями. Насправді художник не відрізав усе вухо, а лише його частину. Хоча цей вчинок і без того є доволі шокуючим, популярна версія значно його перебільшує.

Іван Сірко був непереможним

Як пише журналіст та дослідник історії Юрій Рудницький, попри репутацію успішного полководця, Іван Сірко не завжди виходив переможцем із битв. У діаріуші смоленського підкоморія Яна Антонія Храповицького йдеться, що у 1660 році його загін зазнав поразки від татар.

"Запорожці" / Картина Іллі Рєпіна

Крім того, як повідомляє у своєму діаріуші шляхтич Ян Дробиш-Тушинський, у 1664 році запорожці Сірка, донські козаки та калмики були розгромлені військом полковника Себастьяна Маховського "під Сарадзиним Лісом за Чечельником".

А Веспасіан Коховський у праці "Історія панування Яна Казимира" згадує, як під час облоги Городища у 1664 році козаки Сірка зазнали значних втрат, втратили корогви, а сам отаман ледве уникнув полону.

