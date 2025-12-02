Повідомляє 24 Канал з посиланням на Mental Floss.

Яким був зріст Наполеона?

Чутки про низький зріст Наполеона почали поширюватися ще за його життя. Під час наполеонівських воєн англійські пропагандисти навмисно зображали полководця комічно низькорослого.

Цей стереотип виявився настільки стійким, що у 20 столітті ім'ям Наполеона навіть назвали психологічний комплекс, характерний для чоловіків із невисоким зростом.

Наполеон I Бонапарт / Картина Поля Делароша

Водночас справжній ріст Наполеона був приблизно 170 сантиметрів, тобто цілком середній показник для людей тієї доби.

Таку цифру зафіксували в документах після смерті імператора. У записці лікаря, що додавалася до труни, зазначено, що він мав зріст 5 футів 2 дюйми (близько 157 сантиметрів) "від верхівки голови до п'ят", однак в примітці вказав, що вимірювання зроблено за французькою системою, яка в перерахунку відповідає близько 170 сантиметрам за англійськими стандартами.

Скільки битв виграв Наполеон?

За даними My Private Paris, після приходу до влади в умовах Французьких революційних воєн, Наполеон протягом понад 20 років протистояв сімом різним коаліціям, поки не зазнав остаточної поразки під Ватерлоо у 1815 році.

Завдяки своєму військовому таланту він здобув перемогу у 44 з 51 битви, у яких брав участь. Деякі з цих битв стали легендарними, наприклад, битва під Аустерліцем, що відбулася 2 грудня 1805 року.

Наполеон здобував перемоги над імператором Росії Олександром I та імператором Австрії Францем II.

Проте його остання битва завершилася поразкою. 18 червня 1815 року його армія зазнала розгрому від військ Великої Британії та Пруссії.

Яке справжнє походження Клеопатри?