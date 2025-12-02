Сообщает 24 Канал со ссылкой на Mental Floss.

Каким был рост Наполеона?

Слухи о низком росте Наполеона начали распространяться еще при его жизни. Во время наполеоновских войн английские пропагандисты намеренно изображали полководца комично низкорослым.

Этот стереотип оказался настолько устойчивым, что в 20 веке именем Наполеона даже назвали психологический комплекс, характерный для мужчин с невысоким ростом.

Наполеон I Бонапарт / Картина Поля Делароша

В то же время настоящий рост Наполеона был примерно 170 сантиметров, то есть вполне средний показатель для людей того времени.

Такую цифру зафиксировали в документах после смерти императора. В записке врача, что прилагалась к гробу, указано, что он имел рост 5 футов 2 дюйма (около 157 сантиметров) "от макушки головы до пяток", однако в примечании указал, что измерения сделаны по французской системе, которая в пересчете соответствует около 170 сантиметрам по английским стандартам.

Сколько битв выиграл Наполеон?

По данным My Private Paris, после прихода к власти в условиях Французских революционных войн, Наполеон в течение более 20 лет противостоял семи различным коалициям, пока не потерпел окончательное поражение при Ватерлоо в 1815 году.

Благодаря своему военному таланту он одержал победу в 44 из 51 битвы, в которых участвовал. Некоторые из этих битв стали легендарными, например, битва при Аустерлице, состоявшейся 2 декабря 1805 года.

Наполеон одерживал победы над императором России Александром I и императором Австрии Францем II.

Однако его последняя битва завершилась поражением. 18 июня 1815 года его армия потерпела разгром от войск Великобритании и Пруссии.

