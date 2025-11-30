Более того, сегодня композиции артиста переживают новую волну популярности благодаря каверам и видео в TikTok. 24 Канал собрал самые популярные песни, которые сделали Яремчука легендой украинской эстрады.
Смотрите также Его фото висит в посольстве США: какой легендарный американский певец имеет украинские корни
"Червона рута"
Одна из самых известных украинских песен. Ее узнают с первых нот, а слова знают даже те, кто никогда не учил их на память. Именно эту песню часто услышать в компаниях и на больших праздниках.
Назарий Яремчук – "Червона рута": смотрите видео
"Стожары"
Спокойная, лирическая песня, которую многие включают, когда хочется тишины и душевного покоя. Ее мелодия простая, но очень цепляет.
Назарий Яремчук – "Стожары": смотрите видео
"Гай, зеленый гай"
Песня с теплым, и домашним настроением. Она ассоциируется с природой, селом и детскими воспоминаниями. Часто звучит в семейном кругу.
Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео
"Водограй"
Легкая и жизнерадостная песня, которая сразу поднимает настроение. Многие включают ее весной или тогда, когда хочется больше света и радости.
Назарий Яремчук – "Водограй": смотрите видео
"Родина"
Одна из самых трогательных песен Яремчука. Ее часто можно услышать на семейных праздниках и юбилеях, потому что она о самом важном – близких людей и тепло дома.
Назарий Яремчук – "Родина": смотрите видео
Какую песню Яремчука восстановила группа Ziferblat?
Недавно украинская группа Ziferblat презентовала обновленную версию песни "Незрівняний світ краси", которую в свое время исполнял Назарий Яремчук. Об этом рассказал солист группы Даниил Лещинский.
Поскольку по сей день не сохранились ни ноты, ни полная запись, музыканты воссоздали композицию с нуля. Римейк стал частью проекта Re: Yaremchuk, в рамках которого Мария Яремчук переосмысливает творческое наследие своего отца.
В каком фильме снялся Яремчук?
В 1982 году на экраны вышел музыкальный фильм "Улыбки Нечипоровки", режиссером которого стал Олег Бийма. Роль моряка дальнего плавания в ленте исполнил Назарий Яремчук.
Поскольку фильм является музыкальным, Яремчук не только играет роль, но и выполняет в ленте две композиции: украинскую "Гай, зеленый гай" и русскоязычную "Море любви". В картине звучат песни и других известных композиторов.
Вместе с Яремчуком в фильме также играли Иван Попович и Лилия Сандулеса. Кстати, именно кадры из "Усмішок Нечипорівки" считают своеобразным "клипом" на песню "Василина" в исполнении Ивана Поповича.