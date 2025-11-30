Более того, сегодня композиции артиста переживают новую волну популярности благодаря каверам и видео в TikTok. 24 Канал собрал самые популярные песни, которые сделали Яремчука легендой украинской эстрады.

"Червона рута"

Одна из самых известных украинских песен. Ее узнают с первых нот, а слова знают даже те, кто никогда не учил их на память. Именно эту песню часто услышать в компаниях и на больших праздниках.

Назарий Яремчук – "Червона рута": смотрите видео

"Стожары"

Спокойная, лирическая песня, которую многие включают, когда хочется тишины и душевного покоя. Ее мелодия простая, но очень цепляет.

Назарий Яремчук – "Стожары": смотрите видео

"Гай, зеленый гай"

Песня с теплым, и домашним настроением. Она ассоциируется с природой, селом и детскими воспоминаниями. Часто звучит в семейном кругу.

Назарий Яремчук – "Гай, зелений гай": смотрите видео

"Водограй"

Легкая и жизнерадостная песня, которая сразу поднимает настроение. Многие включают ее весной или тогда, когда хочется больше света и радости.

Назарий Яремчук – "Водограй": смотрите видео

"Родина"

Одна из самых трогательных песен Яремчука. Ее часто можно услышать на семейных праздниках и юбилеях, потому что она о самом важном – близких людей и тепло дома.

Назарий Яремчук – "Родина": смотрите видео

Какую песню Яремчука восстановила группа Ziferblat?

Недавно украинская группа Ziferblat презентовала обновленную версию песни "Незрівняний світ краси", которую в свое время исполнял Назарий Яремчук. Об этом рассказал солист группы Даниил Лещинский.

Поскольку по сей день не сохранились ни ноты, ни полная запись, музыканты воссоздали композицию с нуля. Римейк стал частью проекта Re: Yaremchuk, в рамках которого Мария Яремчук переосмысливает творческое наследие своего отца.

