Какой американский певец имеет украинские корни?

Имя Боба Дилана знает весь мир, но мало кто догадывается, что легендарный американский певец имеет украинское происхождение.

Боб Дилан / Фото GettyImages

Будущая звезда родилась в штате Миннесота под именем Роберт Аллен Циммерман в семье мелкого торговца. Его бабушка и дедушка в 1905 году вынуждены были бежать в США из Одессы из-за еврейских гонений.

Символично, что сегодня фото Дилана висит в посольстве США в Украине рядом с портретами других выдающихся американцев украинского происхождения.

Какая самая популярная песня Боба Дилана?

Как сообщает Screen Rant, песня "Like a Rolling Stone" стала первым большим хитом Боба Дилана и кульминацией его перехода к рок-н-роллу. Именно эта композиция сделала музыканта культовой фигурой в мировой поп-музыке, а уровень его популярности тогда мог сравниться разве что с успехом The Beatles.

Bob Dylan – "Like a Rolling Stone": смотрите видео

Эту песню давно считают самой выдающейся работой Дилана. В 2004 и 2010 годах она возглавила рейтинг 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Сам исполнитель неоднократно подчеркивал особый статус композиции в своем творчестве и даже утверждал, что она как будто была дана ему "призраком".

