Сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Украинки".
Смотрите также Один из самых известных украинских писателей не издал при жизни ни одной книги: как так случилось
Какой американский певец имеет украинские корни?
Имя Боба Дилана знает весь мир, но мало кто догадывается, что легендарный американский певец имеет украинское происхождение.
Боб Дилан / Фото GettyImages
Будущая звезда родилась в штате Миннесота под именем Роберт Аллен Циммерман в семье мелкого торговца. Его бабушка и дедушка в 1905 году вынуждены были бежать в США из Одессы из-за еврейских гонений.
Символично, что сегодня фото Дилана висит в посольстве США в Украине рядом с портретами других выдающихся американцев украинского происхождения.
Какая самая популярная песня Боба Дилана?
Как сообщает Screen Rant, песня "Like a Rolling Stone" стала первым большим хитом Боба Дилана и кульминацией его перехода к рок-н-роллу. Именно эта композиция сделала музыканта культовой фигурой в мировой поп-музыке, а уровень его популярности тогда мог сравниться разве что с успехом The Beatles.
Bob Dylan – "Like a Rolling Stone": смотрите видео
Эту песню давно считают самой выдающейся работой Дилана. В 2004 и 2010 годах она возглавила рейтинг 500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone.
Сам исполнитель неоднократно подчеркивал особый статус композиции в своем творчестве и даже утверждал, что она как будто была дана ему "призраком".
Какой известный голливудский режиссер имеет украинские корни?
Всемирно известный режиссер Стивен Спилберг родился в 1946 году в американском Цинциннати в семье ортодоксальных евреев. Однако как выяснилось, он имеет украинские корни.
Режиссер рассказал, что его бабушка и дедушка по материнской линии были родом из Одессы, а еще один дед происходил из небольшого украинского села. Спилберг с теплотой вспоминает Украину и признается, что в детстве в их семье часто готовили традиционные украинские блюда, в частности борщ.
В 2006 году режиссер лично посетил Киев, где презентовал фильм о Холокосте. Тогда, вспоминает он, после приземления самолета произнес фразу: "Я дома".