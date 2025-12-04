Сообщает 24 Канал со ссылкой на Time Out Worldwide.

Смотрите также Как написать письмо Святому Николаю и куда отправить, чтобы оно не потерялось

Книги по самопомощи

Подарок книги в стиле "Как взять под контроль свою депрессию" или "Как разорвать круг нездорового питания" часто воспринимается не как забота, а как скрытый упрек.

Если человек действительно нуждается в помощи, он, вероятно, уже это осознает, а такой подарок только создаст ощущение, что с ним "что-то не так".

Чашки с надписями

Еще одна чашка с мотивационным лозунгом или шуткой о кофе скорее всего просто пополнит коллекцию из десятков таких же в кухонном шкафу. Такие чашки уже давно стали символом подарка "чтобы что-то купить".

Чашка с надписью / Фото Unsplash

Подарочные сертификаты

Подарочные сертификаты могут быть удачным вариантом, но только тогда, когда они действительно соответствуют предпочтениям человека.

Однако подарочный сертификат в кондитерскую для того, кто на диете, или курс флористики для человека с аллергией на пыльцу – яркий пример плохого подарка.

Носки

Да, их носят все, но носки - это то, что лучше покупать самому, ведь они должны быть соответствующего размера, стиля и цвета. Маловата или слишком яркая пара с мультяшными героями почти гарантированно останется лежать без дела.

Носки / Фото Unsplash

Что говорят опросы?

Как пишет Yahoo со ссылкой на опрос компании Happy Cards, которая специализируется на подарочных карточках, некоторых подарков лучше избегать вообще.

В онлайн-опросе приняли участие 980 взрослых, которых спросили о худших подарках, которые они когда-либо получали, и о том, что делало их такими неприятными. Почти 40% респондентов назвали наименее любимыми подарками продукты питания и бытовые товары, а одежда заняла второе место среди наименее желаемых презентов.

Некоторые подарки могут разочаровать людей / Фото Unsplash

Декоративные предметы для дома возглавили антирейтинг, за ними шли носки и нижнее белье, а затем – бытовые гаджеты.

Более 40% опрошенных объяснили, что эти подарки являются плохими, ведь они никогда ими не будут пользоваться. Кроме практичности, важным фактором является также эстетика и личный стиль.

Вторым по значимости фактором стало то, что получатели считали подарок непривлекательным, что объясняет, почему предметы интерьера и одежда часто попадают в список нежелательных презентов.

Какую инициативу запустила Таня Парфильева ко Дню Святого Николая?