Сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию Тани Парфильевой в Threads.
Что известно об инициативе Тани Парфильевой?
Таня Парфильева запустила в Threads Тайного Николая, в рамках которой каждый желающий может написать желание своего ребенка и, возможно, оно осуществится уже в этом декабре.
Таня Парфильева запустила трогательную инициативу в Threads / Скриншот
Формат максимально прост: в комментариях под сообщением родители оставляют желание своих детей (желательно с фото и с реального аккаунта), а те, кто хочет помочь, выбирают, кому станут Николайчиком и купят подарок.
К инициативе уже присоединились сотни людей. В комментариях можно встретить самые разнообразные просьбы: от мечтаний об игрушках до более практичных пожеланий.
Примеры комментариев под сообщением Парфильевой / Скриншоты
Особенно трогают скромные праздничные мечты детей украинских защитников, которые погибли на фронте.
Когда украинцы отмечают День Святого Николая?
По действующему церковному календарю, в 2025 году День Святого Николая будут праздновать 6 декабря. Именно в этот день церковь чтит Святителя Николая – архиепископа Мир Ликийских и чудотворца.
Заметим, что ранее этот праздник приходился на 19 декабря, однако в 2023 году ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. Он считается совершеннее юлианского и точнее григорианского.
В результате перехода на "новый" стиль все "непереходные" церковные праздники сместились на 13 дней, поэтому некоторые украинцы до сих пор могут путать даты отдельных праздников.
Где будут работать Резиденции Святого Николая?
Во Львове в этом году будут работать как минимум девять локаций, где можно увидеть Николая. С 1 по 7 декабря в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого, более известном как "Шевченковский гай", откроют резиденцию святого Николая.
Еще одну резиденцию можно будет посетить в Патриаршем доме на проспекте Иоанна Павла II. Она будет работать с 29 ноября по 13 декабря. Также увидеть Николая можно будет в Emily Resort, Dragon Park, музее "Львов Древний", в океанариуме, в Митрополичьих садах (для школьных групп), в резиденции в "Древнем граде" и в "Галицкой короне".
В Киеве тоже традиционно откроют резиденцию Святого Николая. Главная столичная резиденция в этом году расположена в усадьбе Святого Николая в казацком поселке "Мамаева Слобода". Кроме того, в столице откроют Дом Святого Николая в Киево-Печерской лавре, резиденцию Святого Николая в музее под открытым небом, а также резиденцию Гринча и Доброчара на Киевщине.