Повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Тані Парфільєвої у Threads.

Що відомо про ініціативу Тані Парфільєвої?

Таня Парфільєва запустила у Threads Таємного Миколая, в межах якої кожен охочий може написати бажання своєї дитини і, можливо, воно здійсниться вже цього грудня.

Таня Парфільєва запустила зворушливу ініціативу у Threads / Скриншот

Формат максимально простий: у коментарях під дописом батьки залишають бажання своїх дітей (бажано з фото та з реального акаунта), а ті, хто хоче допомогти, обирають, кому стануть Миколайчиком і куплять подарунок.

До ініціативи вже долучилися сотні людей. У коментарях можна зустріти найрізноманітніші прохання: від мрій про іграшки до більш практичних побажань.

Приклади коментарів під дописом Парфільєвої / Скриншоти

Особливо зворушують скромні святкові мрії дітей українських захисників, які загинули на фронті.

Коли українці відзначають День Святого Миколая?

За чинним церковним календарем, у 2025 році День Святого Миколая святкуватимуть 6 грудня. Саме цього дня церква вшановує Святителя Миколая – архієпископа Мир Лікійських і чудотворця.

Зауважимо, що раніше це свято припадало на 19 грудня, проте у 2023 році ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар. Він вважається досконалішим за юліанський та точнішим за григоріанський.

Унаслідок переходу на "новий" стиль усі "неперехідні" церковні свята змістилися на 13 днів, тож деякі українці досі можуть плутати дати окремих свят.

Де будуть працювати Резиденції Святого Миколая?