У новому тренді можна побачити Київ, Запоріжжя, Львів, Кам'янське та інші міста України. Який вигляд мають "в'язані міста" і як створити такий ролик і про своє місто – розповість 24 Канал.

Який мають вигляд "в'язані" міста?

Моушн-дизайнерка Аліна Ольшанська-Лобанова на своїй сторінці в Instargam опублікувала ролик з "в'язаним" зимовим Києвом.

Створила відео для всіх, хто сумує за Києвом і для тих, хто вдома, щоб підняти трішки настрій, – підписала ролик моушн-дизайнерка.

"В'язаний" Київ: дивіться відео

Блогерка Юлія Жирнякова опублікувала відео із "в'язаним" Запоріжжям, зазначивши, що у прифронтовому місті казкова атмосфера буває не часто, але такі ролики допомагають її створити.

"В'язане" Запоріжжя: дивіться відео

Максим Алещенко опублікував на своїй сторінці "в'язане" Кам'янське Дніпропетровської області.

"В'язане" Кам'янське: дивіться відео

А хтось замовляв в'язаний Харків? Незламне місто у ролику має більше осінній вайб, а не зимовий, проте все одно надзвичайно милий.

"В'язаний" Харків: дивіться відео

Як зробити трендове відео?

Як розповідають на аккаунті hello_aishka, це відео можна зробити за допомогою Штучного інтелекту. Для цього потрібно зробити кілька простих дій за допомогою нейромережі Seedream.

Потрібно обрати вихідні фото з міськими пейзажами і перетворити їх на "в'язані". Для цього потрібно задати нейромережі наступний промт:

Use the uploaded image as a primary reference and create a handmade thread-art piece, a diorama made of yarn and felt. Macro photography, soft diffused light, pastel palette, high-detailed fibers and stitches, cozy fairytale atmosphere, slightly reduced scale, like a miniature diorama.

У перекладі він звучить так: "Використай завантажене зображення як основне посилання і створи ручну ниткову арт-роботу – діораму з пряжі та фетру. Макрозйомка, м’яке розсіяне світло, пастельна палітра, високодеталізовані волокна та шви, затишна казкова атмосфера, трохи зменшений масштаб, ніби мініатюрна діорама."

