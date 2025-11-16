Все почалося з ролика, який опублікував вчитель музики Вадим Михайлович на своїй сторінці у TikTok. Як ролик став вірусним – розповість 24 Канал.

Цікаво "Кролик із годинником": у мережі поширюється новий тренд, що нагадує людям про важливе

Що відомо про новий тренд?

10 жовтня Вадим Михайлович опублікував відео, де його учні переспівують пісню гурту Мандри – "Орися". Школярі буквально здійснили фурор, а їхнє відео швидко здобуло популярність.

Школярі переспівали "Орисю": дивіться відео

Крім понад 3,6 мільйона переглядів та майже 185 тисяч уподобань, відео школярів стало популярним звуком у мережі. За місяць користувачі TikTok зняли під "Орисю" понад 4 тисячі відео. Переважно люди намагаються відтворити оригінальне відео у жартівливому стилі – хтось кухонним приладдям грає на каструлі, замість барабану, а хтось виконує роль соліста.

Навіщо друзі, якщо з ними не можна зняти такі ролики: дивіться відео

Військові теж у тренді: дивіться відео

Без котиків не обходиться: дивіться відео

Тренд навіть став сімейним: дивіться відео

Головне, щоб всі були щасливі: дивіться відео

За даними порталу Pisni.org, автором слів та музики пісні "Орися" є лідер гурту Мандри – Сергій Фоменко. Загалом він є автором понад 50 пісень, які виконує гурт.

Підназва "Орисі" – "Жахалочка напутствєнная". Пісня увійшла до альбому "Романсеро про Ніжну Королеву".

Мандри – "Орися": дивіться відео

Які ще пісні зараз у тренді?