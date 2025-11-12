Однак, як це повелося в Україні, почалася хвиля жартів про цей скандал, зокрема обговорення були і щодо музики, яка лунає на записах, які викривають корупційні схеми. Тому НАБУ опублікувало плейлист з тих самих "плівок Міндіча". Під які пісні відмивали кошти топ-корупціонери – розповість 24 Канал з посиланням на Національне антикорупційне бюро України.

Цікаво На тлі росіян в топі чартів: користувачі соцмереж назвали найкращі українські треки

Під що відмивали кошти?

У своєму дописі НАБУ зіронізувало, що це плейлист для фонового прослуховування. Бо саме на фоні розмов про схеми відмивання коштів між "Карлсоном", "Професором" та іншими "героями" розслідування грали наступні треки.

Ми знаємо, ви шукали цей плейлист. Не потрібно виправдовуватись, ми теж не могли встояти й зібрали для вас добірку треків, які чудово підійдуть для фонового прослуховування,

– йдеться в дописі.

Почнімо з того, що викликало найбільше обговорень. А саме про пісню гурту Тартак. Ще напередодні користувачі мережі зауважили, що пісні гурту заслужили на щось краще, ніж на те, щоб фігурувати в цьому скандалі.

Тартак – "Стільникове кохання": дивіться відео

Ще одним саундтреком схем з відмивання коштів став хіт американської співачки Мадонни.

Мадонна – La Isla Bonita: дивіться відео

Вочевидь, топ-корупціонери у нас меломани, оскільки в "фоновому плейлисті" є ще один хіт минулого століття.

Red Hot Chili Peppers – Californication: дивіться відео

Виявляється, що фігуранти скандальних плівок НАБУ – меломани. А як інакше пояснити те, що у список потрапив Стінг? Напевно, це найкраща пісня для того, щоб нести 1,6 мільйона доларів.

Стінг – Shape of my heart: дивіться відео

Хоча, якщо нести пакет з грошима важко, можливо, легше буде під драйвову музику?

Aurora – Summer Son: дивіться відео

Але і сучасна музика в плейлисті є. На "плівки Міндіча" потрапила відома пісня ісландського гурту.

Kaleo – Way down we go: дивіться відео

Що ще обговорюють у мережі на тлі скандалу?