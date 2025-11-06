Опісля цього співачка вирішила поцікавитися у користувачів соцмережі Threads, які українські пісні вони слухають. Що з цього вийшло – розповість 24 Канал.

Цікаво Які українські пісні є вершиною мистецтва: користувачі мережі назвали найкращі хіти

Які українські треки варто послухати?

Сумарно під дописом Jerry Heil у майже 400 коментарях згадали близько 500 українських пісень. На жаль, весь список опублікувати тут ми не можемо, тому говоритимемо про ті треки, які згадали 2 і більше разів. Таких близько 50.

У десятці лідерів половина пісень належить гурту Бумбокс та виконавиці KLER. Лідер – проєкт Пилипа Коляденка. Пісню "Пірнаю" згадали найбільшу кількість разів.

Phil It – "Пірнаю": дивіться відео

Азіза & Мультитрек – "Ну хоч слово": дивіться відео

А наступні три позиції – за легендарним гуртом Бумбокс.

Бумбокс – "Дурень": дивіться відео

Бумбокс – "Люди": дивіться відео

Бумбокс – "Живий": дивіться відео

Ще 3 позиції в десятці найбільш згадуваних пісень у коментарях належать співачці KLER.

KLER – "На вінілі": дивіться відео

KLER – "Тисяча пісень": дивіться відео

KLER – "Любов": дивіться відео

Також часто у коментарях згадували новий сольний проєкт солістки гурту Go-A Катерини Павленко, у якої нещодавно вийшов міні-альбом. Найчастіше згадували саме трек "Цілувати".

Monokate – "Цілувати": дивіться відео

І замикає десятку найчастіше згадуваних – OTOY.

OTOY – "Судоми": дивіться відео

Звісно, на цьому "плейлист", який утворився у коментарях, не закінчується. Також користувачі мережі згадували наступні треки, на які варто звернути увагу:

  • Zwyntar – "Мексиканець";

  • BAH.ROMA – "Бувай";

  • Jerry Heil – "Котусик";

  • Околиця – "Люблю тебе кілометрами";

  • Паліндром – "Німію";

  • Паліндром та Христина Соловій – "Холодна кров";

  • TEMSTIME – Steven Klein;

  • Кажанна – "Найгірша";

  • Fiinka – "Афини";

  • Tayanna & Fiinka – "Миленький";

  • Паліндром – "Внутрішня краса";

  • Nazva – "Дракон";

  • Nazva – "Тихо-тихо";

  • omelta – "біль";

  • Jerry Heil – "ПОШТА";

  • Vivienne Mort – "Не ходи ти тут";

  • Vivienne Mort – "Час";

  • Vivienne Mort – "Любові не стало";

  • Паліндром – "Молоко";

  • O.Torvald – "Не грузи";

  • KARNA – "Це має значення";

  • KARNA – "Високий перевал"

  • Паліндром & Monokate – "Нас несе";

  • KOLA – "Запитай";

  • KOLA – "Кофеїн";

  • Fiinka – "Мої гори";

  • Jerry Heil – "Додай гучності (12 Point)";

  • Zwyntar – "Човен";

  • omelta – "вгору і вниз";

  • Latexfauna – Lucerna;

  • Latexfauna – "Шовковиця";

  • Phil It – "Свобода";

  • Phil It – "Тебе немає тут";

  • MONATIK & Phil It – "Спогади";

  • Domiy & Бумбокс – "Дитина";

  • хейтспіч – "під весняним дощем";

  • хейтспіч – "панельний будинок";

  • Zwyntar – "Потяг на південь";

  • KLER – "Хай світ пам’ятає";

  • Іван Люленов – "То не ми".

Росіяни очолили чат в Україні

  • На жаль, періодично російські виконавці опиняються в українських чартах навіть попри російсько-українську війну.
  • Днями російські виконавці очолили український чарт Apple Top 100. Проте це не вперше.
  • Раніше російський гурт з Башкортостану також очолив українські чарти попри те, що учасники колективу підтримують війну проти України.