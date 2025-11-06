После этого певица решила поинтересоваться у пользователей соцсети Threads, какие украинские песни они слушают. Что из этого получилось – расскажет 24 Канал.

Интересно Какие украинские песни являются вершиной искусства: пользователи сети назвали лучшие хиты

Какие украинские треки стоит послушать?

Суммарно под заметкой Jerry Heil в почти 400 комментариях вспомнили около 500 украинских песен. К сожалению, весь список опубликовать здесь мы не можем, поэтому будем говорить о тех треках, которые упомянули 2 и более раз. Таких около 50.

В десятке лидеров половина песен принадлежит группе Бумбокс и исполнительнице KLER. Лидер – проект Филиппа Коляденко. Песню "Пірнаю" вспомнили наибольшее количество раз.

Phil It – "Пірнаю": смотрите видео

Азиза & Мультитрек – "Ну хоть слово": смотрите видео

А следующие три позиции – за легендарной группой Бумбокс.

Бумбокс – "Дурень": смотрите видео

Бумбокс – "Люди": смотрите видео

Бумбокс – "Живой": смотрите видео

Еще 3 позиции в десятке самых упоминаемых песен в комментариях принадлежат певице KLER.

KLER – "На виниле": смотрите видео

KLER – "Тысяча песен": смотрите видео

KLER – "Любовь": смотрите видео

Также часто в комментариях упоминали новый сольный проект солистки группы Go-A Екатерины Павленко, у которой недавно вышел мини-альбом. Чаще всего вспоминали именно трек "Целовать".

Monokate – "Цілувати": смотрите видео

И замыкает десятку самых часто упоминаемых – OTOY.

OTOY – "Судороги": смотрите видео

Конечно, на этом "плейлист", который образовался в комментариях, не заканчивается. Также пользователи сети упоминали следующие треки, на которые стоит обратить внимание:

  • Zwyntar – "Мексиканец";

  • BAH.ROMA – "Бувай";

  • Jerry Heil – "Котусик";

  • Околица – "Люблю тебя километрами";

  • Палиндром – "Нимию";

  • Палиндром и Кристина Соловий – "Холодная кровь";

  • TEMSTIME – Steven Klein;

  • Кажанна – "Худшая";

  • Fiinka – "Афины";

  • Tayanna & Fiinka – "Миленький";

  • Палиндром – "Внутренняя красота";

  • Nazva – "Дракон";

  • Nazva – "Тихо-тихо";

  • omelta – "Боль";

  • Jerry Heil – "ПОЧТА";

  • Vivienne Mort – "Не ходи ты тут";

  • Vivienne Mort – "Время";

  • Vivienne Mort – "Любви не стало";

  • Палиндром – "Молоко";

  • O.Torvald – "Не грузи";

  • KARNA – "Это имеет значение";

  • KARNA – "Высокий перевал"

  • Палиндром & Monokate – "Нас несет";

  • KOLA – "Спроси";

  • KOLA – "Кофеин";

  • Fiinka – "Мои горы";

  • Jerry Heil – "Добавь громкости (12 Point)";

  • Zwyntar – "Лодка";

  • omelta – "Вверх и вниз";

  • Latexfauna – Lucerna;

  • Latexfauna – "Шелковица";

  • Phil It – "Свобода";

  • Phil It – "Тебя нет здесь";

  • MONATIK & Phil It – "Воспоминания";

  • Domiy & Бумбокс – "Ребенок";

  • хейтспич – "под весенним дождем";

  • хейтспич – "панельный дом";

  • Zwyntar – "Поезд на юг";

  • KLER – "Пусть мир помнит";

  • Иван Люленов – "То не мы".

Россияне возглавили чат в Украине

  • К сожалению, периодически российские исполнители оказываются в украинских чартах даже несмотря на российско-украинскую войну.
  • На днях российские исполнители возглавили украинский чарт Apple Top 100. Однако это не впервые.
  • Ранее российская группа из Башкортостана также возглавила украинские чарты несмотря на то, что участники коллектива поддерживают войну против Украины.