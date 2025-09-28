Відвідувачі зможуть на власні очі побачити велике пшеничне поле, оригінальний пояс Олександра Усика, оскар Мстислава Чернова, статуетки Євробачення і не тільки. 24 Канал побував на презентації Ukraine WOW та розповість, що нам вдалося побачити та чому варто піти на виставку вже.

Що відомо про Ukraine WOW та скільки часу тривало створення виставки?

Співзасновниця виставки Ukraine WOW Ярослава Гресь розповіла, що про створення цієї експозиції мріяли останні 5 років. Минула виставка, яка проходила у 2019 – 2020 роках, була перервана через пандемію COVID-19, а згодом через початок повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Виставку тоді закрили одним днем. І знаєте, це було як незавершене побачення. Ніби розмова не закінчилась. Ніби той, кого ти любиш, просто тимчасово зникає. І всі ці п'ять років ми з командою мріяли про цей день. І сьогодні цей день настає,

– розповіла Гресь.

Цікаво! Перша інтерактивна виставка Ukraine WOW тривала з 14 листопада 2019 року до 12 березня 2020 року. За цей час її відвідали понад 333 тисячі людей, що зробило проєкт наймасштабнішим в Україні та дозволило йому потрапити до Національного реєстру рекордів.

Місцем експозиції став простір на 14-й колії Центрального залізничного вокзалу Києва. Очільник АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський наголосив, що ця виставка має всі шанси стати національною.

"Ми обов'язково привеземо сюди багато українців – і тих, хто живе на прифронтових територіях, де не багато відкритих музеїв, і наших школярів, і військових, які матимуть кілька днів відпочинку чи відпустки. Коли вони зійдуть із поїзда, вони зможуть побачити, заради чого ми всі боремося у цій війні", – сказав Перцовський.

Перед початком події команда засновників виставки урочисто подзвонила у залізничний дзвін, після чого всі змогли потрапити у сам простір.

Виставку відкрили із залізничним дзвоном: дивіться відео

Які експозиції представлені на виставці?

На вході всіх зустрічає експозиція, яка вже була на виставці у 2019 році. Це легендарний Тунель кохання у повний зріст, де можна зробити красиві фото та на мить перенестися до мальовничої Рівненщини, де він розташований насправді.

Тунель кохання на виставці Ukraine WOW / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Загалом виставка поділена на 5 тематичних блоків: "Земля", "Правителі/Воїни", "Мислителі", "Митці" та "Незалежність".

У них представлено понад сотню експонатів і десятки інтерактивних зон, серед яких:

шабля Івана Мазепи, меч часів Київської Русі, козацькі чаші та гетьманська булава;

оригінальні стародруки зі згадками України: від Боплана (1651 р.) до Маршалла (1772 р.);

потяг злуки, в якому був підписаний акт злуки між ЗУНР та УНР;

копії золотої пекторалі та Пересопницького Євангелія;

репліка 20-метрової козацької чайки;

макети українських хат з різних регіонів України тощо.

Історичні експозиції на виставці у Києві / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

В окремому залі розміщені оригінали знакових для новітньої історії України речей:

"Золотий м'яч" Андрія Шевченка;

статуетки Євробачення всіх українських переможців (за 2004, 2016 та 2022 роки);

медаль Нобелівської премії миру Олександри Матвійчук;

премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці";

сукня FROLOV для Сабріни Карпентер;

капелюх Руслана Багінського для Мадонни;

боксерський пояс Олександра Усика тощо.

Багато визначних артистів, дизайнерів, журналістів, спортсменів надали свої оригінальні нагороди для Ukraine WOW / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Родзинкою виставки стали VR-досвіди, завдяки яким можна політати над Карпатами, Бакотою, рожевими озерами Сивашу або ж перенестись на сцену нового мюзиклу "Ребелія".

Окремо також на експозиції містяться інтерактивні зони, де ви можете спробувати написати угоду спадкоємця та зустрітися з голографічними княгинею Ольгою, Богданом Хмельницьким, Володимиром Великим та іншими визначними історичними постатями або ж пострибати на величезних лататтях, які стоять над водою, під сяйвом повного місяця.

На виставці Ukraine WOW багато інтерактивних зон / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Також на Ukraine WOW виставили рожевий вагон, який експонувався ще у 2019 році. Тоді в ньому сфотографувався Дмитро Коцюбайло ("Да Вінчі"). Нині вагон є присвятою тим, хто загинув на війні.

Рожевий вагон присвятили Дмитру Коцюбайлу та всім тим, хто загинув на війні: дивіться відео

Ще на виставці можна побачити відтворену мозаїку Алли Горської "Боривітер", відтворені у людський зріст моделі героїв з вистав Леся Курбаса, макет харківського будинку "Слово", 7-метрову декорацію з вистави "Конотопська відьма" тощо.

Багато експозицій присвячено українському мистецтву та театру / Фото Владислава Кравцова, 24 Канал

Які були враження від виставки в гостей?

Нам вдалося поспілкуватися з один із гостей виставки, автором проєкту "Реальна історія" – Акімом Галімовим. Журналіст поділився, що тут максимально яскраво і повно представлена наша Україна.

Тут надзвичайно круті експонати, надзвичайно круто підібрані колекції. Вся ця імерсивність, інтерактивність – це просто неймовірні відчуття. І найголовніше, коли ти закінчуєш обхід цієї експозиції й виходиш вже, то є відчуття величезної гордості за свою країну,

– зазначив Акім Галімов.

Журналіст зауважив, що загалом ця виставка апелює до нашої ідентичності, а також допомагає дізнатися реальну історію своєї країни, багато незвичайних сторінок.

Особливо, на думку автора проєкту "Реальна історія", ця експозиція буде цікава дітям, адже містить багато елементів, до яких вони можуть доторкнутися, помацати, потягати тощо. Сам Акім Галімов завітав на Ukraine WOW з дружиною та двома дітьми.

"Ця виставка… вона зацікавлює дітей – це найголовніше. Тому що в чому проблема, наприклад, викладання історії в школах? Це часто буває дуже нудно. Тут це ненудно. Це весело, це яскраво, це інтерактивно і це дуже сучасно", – вважає журналіст.

Скільки працюватиме виставка Ukraine WOW та скільки коштують квитки?

Ukraine WOW відкрита на Київському центральному залізничному вокзалі на виставковому просторі на 14-й колії. Виставка працюватиме з 26 вересня по 9 листопада щодня з 10:00 до 21:00.

Вартість квитків:

повний квиток для дорослих – 350 гривень;

пільговий квиток для школярів, студентів та пенсіонерів – 200 гривень (за наявності посвідчення).

Безоплатно відвідати виставку можуть:

діти до 7 років;

особи з інвалідністю I –III груп;

військові та ветерани війни;

діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування;

члени родин полеглих, полонених і зниклих безвісти воїнів.

Також для школярів доступна година екскурсії, а гід на майданчику надається безоплатно.