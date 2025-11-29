Які наслідки удару по столиці та що відомо про поранених – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Скільки людей постраждали у Києві?

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, під атакою опинилися одразу декілька районів столиці – Дарницький, Святошинський, Шевченківський, Солом'янський та Дніпровський.

Уламки російських дронів впали на багатоповерхівки, на деяких локаціях спалахнули пожежі.

На жаль, внаслідок атаки також є постраждалі. Станом на 03:04 відомо про семеро постраждалих у столиці. За словами Кличка, чотирьох із них, зокрема 13-річну дитину медики госпіталізували, іншим надали допомогу на місці.

Згодом мер столиці також написав про виклики медиків на інші локації, тож кількість постраждалих може зрости.

Які наслідки атаки в столиці: коротко