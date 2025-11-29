Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу.
Куди летіли ворожі дрони?
У Києві повітряну тривогу оголосили ще о 22:56.
Ближче до опівночі Повітряні сили ЗСУ написали про рух російських ударних безпілотників у напрямку столиці.
БпЛА на Київ зі сходу,
– йдеться в повідомленні.
Близько 00:24 жителі Києва почули вибухи.
