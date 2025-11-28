З 12:00 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.

Що відомо про вибухи у Чернігові?

О 12:26 Повітряні сили повідомили про БпЛА на заході Чернігівщини, які рухалися у напрямку Київщини. Також стало відомо про дрони в Конотопському районі Сумщини, які прямувалина Чернігівщину.

О 12:56 військові попередили, що ворог запустив безпілотники з Брянської області на Чернігівщину.

О 13:47 дрони рухалися на Чернігів з півночі.

У 13:54 у місті пролунали вибухи. Повітряні сили уточнили, що БпЛА атакують Чернігів з південного сходу.

Вранці під обстрілом дронів опинилася і Сумщина. Ворожий безпілотник атакував один із енергетичних об'єктів області, внаслідок чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго". Бригада енергетиків саме виконувала роботи, коли по території об'єкта вдарив російський дрон.

Уночі противник запустив по Україні 72 БпЛА. Сили ППО знешкодили 63. Є влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.

Що відомо про загрозу російських дронів?