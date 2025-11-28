З 12:00 на Чернігівщині оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників, передає 24 Канал.
Дивіться також Дронам літати важче, – військовий пояснив специфіку боїв узимку
Що відомо про вибухи у Чернігові?
О 12:26 Повітряні сили повідомили про БпЛА на заході Чернігівщини, які рухалися у напрямку Київщини. Також стало відомо про дрони в Конотопському районі Сумщини, які прямувалина Чернігівщину.
О 12:56 військові попередили, що ворог запустив безпілотники з Брянської області на Чернігівщину.
О 13:47 дрони рухалися на Чернігів з півночі.
У 13:54 у місті пролунали вибухи. Повітряні сили уточнили, що БпЛА атакують Чернігів з південного сходу.
Вранці під обстрілом дронів опинилася і Сумщина. Ворожий безпілотник атакував один із енергетичних об'єктів області, внаслідок чого постраждав працівник АТ "Сумиобленерго". Бригада енергетиків саме виконувала роботи, коли по території об'єкта вдарив російський дрон.
Уночі противник запустив по Україні 72 БпЛА. Сили ППО знешкодили 63. Є влучання балістичної ракети та 9 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків на 1 локації.
Що відомо про загрозу російських дронів?
- Російські війська переходять від одноразових ударних дронів до багаторазових технологій через попит на дрони та проблеми ВПК. Дрон "Нічна відьма" може нести до 20 кілограмів, мати тривалість польоту 40 хвилин і скидати до чотирьох боєприпасів за один виліт.
- Російські військові намагаються використовувати "Шахеди" для збиття українських літаків та вертольотів. Нова тактика ворога свідить про намагання придушити важливий елемент української ППО. Відомо, що Україна використовує авіацію для знищення дронів.
- Новий тип "Шахедів" помітили у прифронтових зонах: що відомо про іранський дрон. Новий тип "Шахеда 101" має бойову частину вагою до 9 кілограмів і дальність польоту в кілька сотень кілометрів. Дрон виготовили в Ірані, але є припущення, що росіяни можуть продовжити його виробництво у себе.