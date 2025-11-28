С 12:00 в Черниговской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Чернигове?
В 12:26 Воздушные силы сообщили о БПЛА на западе Черниговщины, которые двигались в направлении Киевской области.
Также стало известно о дронах в Конотопском районе Сумщины, которые направлялись на Черниговщину.
В 12.56 военные предупредили, что враг запустил беспилотники из Брянской области на Черниговщину.
В 13:47 дроны двигались на Чернигов с севера.
В 13:54 в городе раздались взрывы. Воздушные силы уточнили, что БПЛА атакуют Чернигов с юго-востока.
Утром под обстрелом дронов оказалась и Сумщина. Вражеский беспилотник атаковал один из энергетических объектов области, в результате чего пострадал работник АО "Сумыоблэнерго". Бригада энергетиков как раз выполняла работы, когда по территории объекта ударил российский дрон.
Ночью противник запустил по Украине 72 БПЛА. Силы ПВО обезвредили 63. Есть попадание баллистической ракеты и 9 ударных БПЛА на 5 локациях, а также падение обломков на 1 локации.
Что известно об угрозе российских дронов?
- Российские войска переходят от одноразовых ударных дронов к многоразовым технологиям из-за спроса на дроны и проблемы ВПК. Дрон "Ночная ведьма" может нести до 20 килограммов, иметь продолжительность полета 40 минут и сбрасывать до четырех боеприпасов за один вылет.
- Российские военные пытаются использовать "Шахеды" для сбития украинских самолетов и вертолетов. Новая тактика врага свидетельствует о попытке подавить важный элемент украинского ПВО. Известно, что Украина использует авиацию для уничтожения дронов.
- Новый тип "Шахедов" был замечен в прифронтовых зонах: что известно об иранском дроне. Новый тип "Шахеда 101" имеет боевую часть весом до 9 килограммов и дальность полета в несколько сот километров. Дрон изготовили в Иране, но есть предположение, что россияне могут продолжить его производство у себя.