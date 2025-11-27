Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Читайте также Спасают жизни на позициях: в "Хартии" поделились уникальным опытом сбивания российских дронов

Как работают многоразовые БпЛА?

В начале войны Россия полагалась преимущественно на разведывательные беспилотники с фиксированным крылом, такие как "Орлан 10", традиционно использовавшиеся для корректировки артиллерии и наблюдения. Впоследствии россияне постепенно перешли на массовое использование малых FPV-дронов.

Низкая стоимость этих дронов сделала их идеальными для одноразового использования: БпЛА летели непосредственно к целям и детонировали при ударе.

Несмотря на успешность одноразовых дронов, много новейших российских систем, похоже, являются многоразовыми,

– отмечают в Forbes.

Например, недавнее видео в социальных сетях показывает, как дрон "Ночная ведьма" сбрасывает минометный снаряд на украинскую позицию на острове на Днепре. Этот гексакоптер может нести до 20 килограммов, находиться в воздухе около 40 минут и развивать скорость до 60 километров в час.

"Ночная ведьма" имеет навигацию, устойчивую к помехам, тепловизор с оптическим и цифровым зумом, и этот дрон может сбрасывать до четырех боеприпасов за один вылет.

Россия также сообщала об испытаниях меньшего многоразового дрона "Бульдог-13". Хотя подробностей пока немного, отмечается, что его грузоподъемность составляет около 4 килограммов. Дрон оснащен современными сенсорами и системами управления, которые должны противодействовать средствам РЭБ.

Его модульная конструкция позволяет устанавливать различные боеприпасы. Важно, что россияне отмечают именно многоразовость этого беспилотника.

Благодаря системам вроде "Ночной ведьмы" и "Бульдога-13" российские войска получают более универсальный класс ударных дронов. Они могут содержать сложные сенсоры и процессоры, чем одноразовые БпЛА, и легко адаптируются к изменениям на фронте.

Однако есть и минус: поскольку такой дрон должен вернуться на базу, продолжительность фактической боевой работы сокращается почти вдвое.

Враг продолжает применять дроны-камикадзе