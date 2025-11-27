Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Одесской ОВА.

Что известно о ночной атаке по Одесской области?

Ударные беспилотники налетели на Одесскую область. Еще с вечера 26 ноября враг терроризирует регион и пытается ударить по важным объектам. В области активно работала ПВО, которая уничтожила много дронов.

Однако зафиксированы разрушения сразу на нескольких объектах. Под атаку попали два жилых дома, там повреждены фасады и остекление. Также частично повреждены конно-спортивный клуб и здание АЗС.

В ОВА сообщили, что не обошлось без пожаров, которые начались в отдельных местах. Жертв или пострадавших, к счастью, нет.

Где еще были российские атаки в ночь на 27 ноября?

  • За прошедшие сутки под вражеским обстрелом были Николаевская и Дубовиковская громады Днепропетровщины. В результате атаки дронами ранения получила 67-летняя женщина и 71-летний мужчина. Пожар произошел в магазине, пристройке к дому, летней кухне, гараже, частном доме, а также горели авто и беседка.

  • Мониторинговые каналы фиксировали по меньшей мере 18 БпЛА в небе над Одесской областью. Громко ночью было в районе Черноморска.

  • Массированной атаке также подверглось Запорожье. Вражеский обстрел вызвал повреждения 31 многоэтажки, 20 частных домов, предприятия, магазина, общежития и АЗС. Ранения получили 19 человек.