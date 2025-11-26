Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также Были попадания ракет и 10 ударных БПЛА: что известно об атаке 26 ноября

Где сейчас летят дроны?

21:05, 26 ноября

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.

20:22, 26 ноября

БПЛА на севере Сумской курсом на Черниговскую области.

20:10, 26 ноября

Через Харьковскую область БПЛА в направлении Днепропетровской области.

19:51, 26 ноября

Полтавщина: группа БПЛА мимо Зенькова курсом на юг.

19:30, 26 ноября

Харьковщина: БПЛА мимо Слобожанского, Краснопавловки, Изюма курсом на восток.

19:04, 26 ноября

Сумщина: новая группы БПЛА мимо Белополья, Терны курсом на юго-запад.

18:40, 26 ноября

  • Харьковщина: несколько групп БПЛА в направлении Полтавщины.
  • БПЛА курсом на Изюм.
  • Сумская область: БПЛА курсом на Сумы.
18:10, 26 ноября

Харьковская область: БПЛА курсом на Гуты.