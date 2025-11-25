Если в вашем регионе раздается воздушная тревога, позаботьтесь о своей безопасности и находитесь в укрытиях! Где движутся вражеские беспилотники, следит 24 Канал.
Смотрите также Массированная атака "Кинжалами", "Калибрами", "Искандерами" и "Шахедами" 25 ноября: где двигались вражеские цели
Где летят "Шахеды"?
В каких областях раздается воздушная тревога: смотрите на карте
БпЛА в направлении Затоки. БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Черноморское/Южное. БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Южное. Группа БпЛА на севере Черниговщины, курс южный.16:57, 25 ноября16:52, 25 ноября16:25, 25 ноября16:14, 25 ноября
БпЛА в направлении Затоки.
БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Черноморское/Южное.
БпЛА в акватории Черного моря, направление на г. Южное.
Группа БпЛА на севере Черниговщины, курс южный.