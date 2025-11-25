Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.

Дивіться також Масована атака "Кинджалами", "Калібрами", "Іскандерами" та "Шахедами" 25 листопада: де рухалися ворожі цілі

Де летять "Шахеди"?

У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті