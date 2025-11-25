Якщо у вашому регіоні лунає повітряна тривога, подбайте про свою безпеку та перебувайте в укриттях! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях лунає повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА в напрямку Затоки.
БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок на м. Чорноморське/Південне.
БпЛА в акваторії Чорного моря, напрямок на м. Південне.
Група БпЛА на півночі Чернігівщини, курс південний.