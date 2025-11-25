Приблизний рух ворожого озброєння показує мапа, яку опублікували в мережі. Про це 24 Канал пише з посиланням на моніторингову спільноту ППО Радар.

Дивіться також Пережили найскладніше, – полковник запасу дав прогноз, якою буде зима цього року

Де летіли ракети та дрони в ніч проти 25 листопада?

Російська армія знову завдала цинічних ударів по енергетичній інфраструктурі. Однак під ударом опинилися і цивільні будинки. Зокрема в Києві окупанти масовано атакували ракетами та дронами одразу кілька районів.

Для обстрілу ворог цього разу обрав також Одещину. Там виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури.

OSINT-аналітики пояснили, що блакитним кольором позначена траєкторія руху ракет типу "Калібр", фіолетовим – балістичних ракет "Іскандер-М".



Мапа приблизного руху цілей під час ракетно-дронової атаки 25 листопада / Фото з телеграм-каналу "ППО Радар"

Цієї ночі ворог застосував проти України 22 ракети та 464 БпЛА різних типів. ППО здійснювала супровід чотирьох аеробалістичних ракет "Кинджал", 7 крилатих ракет "Іскандер-К", 8 крилатих ракет "Калібр" і трьох балістичних ракет "Іскандер-М".

Захисникам неба вдалося знешкодити 452 повітряні цілі. Влучання ракет та 26 ударних БпЛА зафіксовані на 15 локаціях.

Які області атакувала Росія під час масованої атаки?