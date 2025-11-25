На жаль, унаслідок ворожої атаки постраждали й загинули люди. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Наслідки обстрілу Київщини: постраждали 3 райони, у Білій Церкві багато руйнувань

Які наслідки ворожого обстрілу Києва?

Російська армія в ніч проти 25 листопада вдарила по житлових багатоповерхівках у Києві. Одразу в кількох районах пошкоджено квартири людей та іншу цивільну інфраструктуру. Через атаку постраждали щонайменше чотири людини. 9 жителів вдалося врятувати.

Як повідомили в ДСНС, влучання у 22-поверховий житловий будинок сталося в Печерському районі. Пошкоджено 4, 5 та 7 поверхи. На 5-му виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили. З будинку вдалося врятувати одну маломобільну людину. На місці триває розбір завалів.

Рятувальники працюють на місцях атак у Києві / Фото ДСНС Києва

Гірші наслідки – у Дніпровському районі. Там окупанти влучили в 9-поверховий житловий будинок, загоряння розповсюдилося на 6 і 7 поверхи. 18 людей врятували, серед них – троє дітей. Постраждалі звернулися до медиків за допомогою. Відомо, що одією з жертв є 86-річна жінка. Особа другого загиблого встановлюється.

З постраждалих будинків врятували жителів / Фото ДСНС Києва

Також сталося влучання у двоповерхову будівлю, але там пожежі не було.

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

Варто зазначити! Начальник Київської МВА повідомив, що на одній з локацій загинули жителі. Тимур Ткаченко також пише про 6 постраждалих. Кількість жертв і травмованих людей може зростати.

Також є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів та руйнування.

У столичній поліції підсумували, що об’єкти цивільної інфраструктури пошкоджені в Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Печерському районах.

У Києві на місях працюють екстрені служби / Фото ДСНС та поліції

Зранку російська атака на Київ продовжилася. Міський голова Віталій Кличко заначив, що у Святошинському районі є руйнування в нежитловому приміщенні. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох постраждалих.

Попередньо, на цій локації загинули чотири людини й щонайменше три – поранені.

У кількох районах Києва триває рятувальна операція: дивіться відео

Що відомо про атаку на Київ 25 листопада?