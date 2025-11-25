Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві пабліки.

Що відомо про вибухи в Києві?

Повітряна тривога лунає у Києві вже понад годину зранку 25 листопада. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух крилатих ракет та "Кинджалів", які запускала Росія в бік міста.

Київ та область, крилаті ракети наближаються зі сходу! Перебувайте в укриттях!

– написали в ПС ЗСУ.

Місцеві повідомили про потужний вибух у столиці близько 07:01. Опісля пролунало ще кілька.

Очільник Київської МВА Тимур Ткаченко зазначив, що росіяни повторно завдають комбінованого удару по Києву. На місто летіли крилаті ракети зі сходу.

