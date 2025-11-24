Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, перебувати в укриттях.

В яких регіонах України загроза ворожого удару?

20:37, 24 листопада

Нові групи БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.

20:10, 24 листопада

Одеса – в районі міста ворожий БпЛА.

19:43, 24 листопада

БпЛА на сході Полтавщини, курсом на захід.

19:25, 24 листопада

БпЛА в центральній частині Харківщини, курсом на південь.

18:57, 24 листопада

БпЛА в південній частині Черкащини, курс південно-західний.

18:47, 24 листопада

Одеса – в районі міста ворожі БпЛА.

18:46, 24 листопада

БпЛА на півночі Харківщини, курсом на південь.

18:30, 24 листопада

Група БпЛА із акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ)!