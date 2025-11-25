Про це пише 24 Канал з посиланням на главу КМВА Тимура Ткаченка та мера столиці Віталія Кличка.

Які наслідки атаки по Києву?

Ворожі сили атакували Київ вночі 25 листопада. Внаслідок атаки в деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням.

Очільник КМВА о 1:49 повідомив про те, що надходять повідомлення про наслідки атаки на кількох локаціях на правому та лівому березі. Наразі на підступах до столиці ворожі дрони. По ворожих цілях працюють сили ППО.

Невдовзі мер повідомив, що зафіксовано влучання уламків в житловий будинок на Печерську. На рівні 6-7 поверхів спалахнула пожежа. Екстрені служби вже їдуть на місце влучання.

Через декілька хвилин міський голова інформував, що в Печерському районі в 22-ох поверховому житловому будинку пожежа також на рівні 4 – 5 поверхів. Екстрені служби на місці.

Кличко повідомив, що з 22-ох поверхового житлового будинку на Печерську евакуюють мешканців. У будинку руйнування на рівні 4-7 поверхів та пожежа.

Наголосимо, що станом на 2:15 російські дрони рухаються на Київ з кількох напрямків. Сили ППО працюють над збиттям.

"Тривога може бути довгою", – повідомив Ткаченко.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Що відомо про вибухи в Києві та області?