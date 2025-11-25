Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.
Какие последствия атаки по Киеву?
Вражеские силы атаковали Киев ночью 25 ноября. В результате атаки в некоторых районах столицы перебои с энерго- и водоснабжением.
Глава КГВА в 1:49 сообщил о том, что поступают сообщения о последствиях атаки на нескольких локациях на правом и левом берегу. Сейчас на подступах к столице вражеские дроны. По вражеским целям работают силы ПВО.
Вскоре мэр сообщил, что зафиксировано попадание обломков в жилой дом на Печерске. На уровне 6-7 этажей вспыхнул пожар. Экстренные службы уже едут на место попадания.
Через несколько минут городской голова информировал, что в Печерском районе в 22-х этажном жилом доме пожар также на уровне 4 – 5 этажей. Экстренные службы на месте.
Кличко сообщил, что с 22-х этажного жилого дома на Печерске эвакуируют жителей. В доме разрушения на уровне 4-7 этажей и пожар.
Отметим, что по состоянию на 2:15 российские дроны движутся на Киев с нескольких направлений. Силы ПВО работают над сбиванием.
"Тревога может быть долгой", – сообщил Ткаченко.
24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Что известно о взрывах в Киеве и области?
Около 1 часа ночи в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киев. Через минуту Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Известно, что работали силы ПВО.
Около половины 2 часов ночи враг продолжил террор региона дронами.
Враг массированно атаковал Киевскую область ракетами и дронами. Известно, что в Белой Церкви пострадала девушка 14 лет. Предварительно, у нее ранения спины.