Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко.
Что известно о взрывах в Киеве?
Около 1 часа ночи в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киев.
Киев срочно в укрытие,
– информировали там.
Через минуту Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Известно, что работают силы ПВО.
Предварительная атака по Украине: основное
В ночь на 24 ноября россияне атаковали Украину 162-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Силами ПВО было сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине.