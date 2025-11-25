Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко.

Что известно о взрывах в Киеве?

Около 1 часа ночи в Воздушных силах сообщили о скоростной цели на Черниговщине курсом на Киев.

Киев срочно в укрытие,

– информировали там.

Через минуту Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Известно, что работают силы ПВО.

Предварительная атака по Украине: основное