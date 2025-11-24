Несмотря на это, к сожалению, не удалось избежать попаданий по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Опасность для нескольких областей: где летят российские "Шахеды"
Сколько дронов сбила ПВО?
Ночью враг атаковал с помощью 162 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
Более 80 из вышеупомянутых целей, как отмечается, были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,
– говорится в сообщении.
По данным Воздушных сил, произошло попадание 37 ударных беспилотников на не менее 15 локациях, и зафиксировали падение обломков дрона на одной локации. Вследствие этого, согласно обнародованным данным, есть повреждения.
"Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", – резюмировали там.
Силы ПВО сбили 125 целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Что известно о российской атаке?
Россияне вгатили по Чернигову, использовав ударные БпЛА, в результате падения беспилотника в частном секторе загорелся дом. Два человека пострадали. По данным местных властей, они получили ожоги.
Еще ранее взрывы прогремели в Измаильском районе Одесской области. В Воздушных силах перед этим сообщали о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря. Информации о возможных последствиях нет.
Также вечером 23 ноября россияне нанесли массированный удар по Харькову. Из-за этого в Шевченковском районе произошли разрушения, вражеские дроны попали в частный дом. Погибли 4 человека.