Несмотря на это, к сожалению, не удалось избежать попаданий по гражданской инфраструктуре. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Сколько дронов сбила ПВО?

Ночью враг атаковал с помощью 162 ударных беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других из Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Более 80 из вышеупомянутых целей, как отмечается, были "Шахедами". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 125 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

По данным Воздушных сил, произошло попадание 37 ударных беспилотников на не менее 15 локациях, и зафиксировали падение обломков дрона на одной локации. Вследствие этого, согласно обнародованным данным, есть повреждения.

"Больше всего пострадали объекты гражданской инфраструктуры и частные домохозяйства на Харьковщине, Черниговщине, Днепропетровщине. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", – резюмировали там.



Силы ПВО сбили 125 целей / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Что известно о российской атаке?